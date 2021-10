Une fois de plus, l'ailier Mohamed Salah (29 ans, 9 matchs et 10 buts en Premier League cette saison) a crevé l’écran dimanche lors de la démonstration de Liverpool sur le terrain de Manchester United (5-0) en Premier League. Le leader des Reds s’est distingué de belle manière en inscrivant un triplé à Old Trafford.

Une performance historique pour l’Égyptien, devenu le premier adversaire de MU depuis le Brésilien Ronaldo avec le Real Madrid en 2003 à marquer trois fois dans le "Théâtre des Rêves". Chapeau.