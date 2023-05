Le coup d’envoi de la 23e édition du tournoi de lutte doté du Drapeau du chef de l’État a été donné, ce vendredi, à Saint-Louis, au stade Mawade Wade, en présence du gouverneur Alioune Badara Samb.

C’est parti pour trois jours de lutte sans frappe au stade Mawade Wade. La course pour la succession de la région de Dakar, détentrice de la 22e édition du Drapeau du chef de l'État, est ouverte, ce vendredi à Saint-Louis. Pour la cérémonie d'ouverture des compétitions, le comité d'organisation a offert un spectacle riche en son et lumière. Au nom du président Macky Sall, le gouverneur Alioune Badara Samb a exprimé toute sa satisfaction au comité d'organisation.

‘’Saint-Louis a déjà relevé les défis de l'organisation et de la mobilisation. Les compétitions par équipes se déroulent normalement et le spectacle est bien assuré par les acteurs. Ce qui montre que la lutte est un art et fait partie intégrante du patrimoine culturel sénégalais. Nous nous réjouissons d'accueillir le monde de la lutte à Saint-Louis et prions pour que le meilleur gagne’’, a déclaré M. Samb. Il a informé que le Premier ministre Amadou Ba, qui assure l'intérim du ministre des Sports, présidera la cérémonie de clôture des compétitions, dimanche demain.

Pour sa part, le président du comité local d’organisation de la 23e édition du Drapeau du chef de l'État, par ailleurs président du CRG de lutte de Saint-Louis, a salué le savoir-faire de la région dans l’organisation des grands événements. Pour Makhou Mbengue, ‘’l’organisation est impeccable à tous les niveaux. Toutes les autorités nationales et locales ont mis la main à la pâte. On ne les remerciera jamais assez’’.

L'innovation de cette édition est l'intégration de la petite catégorie dans la compétition. Une initiative qui entre en droite ligne avec la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse prévus en 2026 au Sénégal. Les 14 régions sont réparties en quatre poules.

Ainsi, Dakar, Kédougou et Tambacounda partagent la poule A. Tandis que dans le groupe B sont logées les régions de Saint-Louis, Kaolack et Ziguinchor. Dans la poule C, on retrouve Fatick, Kaffrine, Matam et Kolda. Alors que Diourbel, Louga, Sédhiou et Thiès sont dans la poule D.

IBRAHIMA BOCAR SENE (SAINT-LOUIS)