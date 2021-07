Le ministre de l’Environnement et du Développement durable (MEDD) a procédé, hier, au lancement de la formation de 413 nouvelles recrues des parcs nationaux, des eaux et forêts et des aires marines communautaires protégées au siège de son ministère. L’objectif de ce projet est, selon le département d’Abdou Karim Sall, la lutte contre la dégradation de l’écosystème.

La dégradation de l’écosystème préoccupe les autorités étatiques. Un rapport publié par la Plateforme intergouvernementale, scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques renseigne, à cet effet, d’après le ministre de l’Environnement et du Développement durable, que 60 % des services vitaux fournis à l’homme par les écosystèmes se détériorent.

Pis, environ 34 % des terres du Sénégal sont actuellement confrontées à la dégradation. Ainsi, pour pallier cette situation, l’Etat du Sénégal a mis en œuvre plusieurs programmes dont un projet de recrutement et de formation de 413 agents, entre 2020 et 2021 (200 autres sont en cours de recrutement). Le lancement de ce projet par le ministre de l’Environnement et du Développement durable a été effectué hier.

D’après Abdou Karim Sall qui présidait la cérémonie, pour être opérationnelles sur le terrain, ces nouvelles recrues vont subir une formation militaire et ensuite un renforcement des capacités sur la gestion et la conservation de la faune et de la biodiversité, la gestion des forêts, la prévention des maladies zoonotiques ainsi que des risques liés à l’utilisation des biotechnologies modernes dans les parcs et réserves, etc.

‘’Ensemble, nous devons relever les défis liés à la reconquête et la conservation de la biodiversité, à la lutte contre les changements climatiques, à la restauration des habitats dégradés ; et ceci à travers la lutte hardie contre le braconnage, les coupes et trafics illicites de bois, la lutte sans relâche contre les feux de brousse’’, a instruit le ministre de l’Environnement.

A côté de ce projet de recrutement et de formation, le gouvernement, à travers son département de l’Environnement, a également créé, entre 2012 et 2020, six nouvelles aires marines communautaires protégées (AMP) et a procédé au renforcement du corpus juridique et du classement inédit depuis plus de 50 ans, de neuf nouvelles forêts.

‘’Ces différentes actions viennent renforcer l’opérationnalisation de l’initiative majeure du PSE Vert lancé par son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République. Il me plait à rappeler, ici, que saisissant l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l’environnement, édition 2021, le chef de l’Etat avait réaffirmé l’engagement de l’Etat à mobiliser tous les moyens nécessaires à la préservation de la biodiversité et à la restauration des écosystèmes’’, s’est réjoui le ministre.