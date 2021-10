L’Assemblée générale de la 8e Session de la Conférence des parties (Cop8) à la Convention internationale contre le dopage dans le sport a démarré, hier, à Paris, au siège de l’Unesco. Le ministre des Sports, Matar Ba, porte-parole des pays africains et Vice-Président du précédent bureau de la Cop7, a plaidé, une fois de plus, pour une pratique saine du sport.

La question du dopage dans le milieu sportif demeure une préoccupation majeure des acteurs. C’est dans ce cadre que se tient à Paris, du 26 au 28 octobre 2021, au siège de l’Unesco, la 8e Session de la Conférence des parties (Cop8) à la Convention internationale contre le dopage dans le sport.

Présent à cette réunion, le ministre des Sports, Matar Ba, porte-parole des pays africains à cette Assemblée générale, a renouvelé son plaidoirie en faveur de ‘’l’éthique, l’intégrité et les valeurs du sport’’. Vice-président de la Cop7, M. Ba a salué, selon une note du service de communication du département des Sports, ‘’l’engagement de tous à porter haut les valeurs et les idéaux d’une pratique saine du sport qui promeut la santé et l’équité des sportifs du monde entier’’.

Le ministre a aussi invité toutes les parties prenantes à l’assemblée générale à ‘’œuvrer dans le cadre du renforcement et du rôle que doit jouer la région africaine dans le Programme mondial antidopage pour l’atteinte des objectifs de la convention, malgré les incertitudes et les difficultés du contexte mondial de la pandémie’’.

D’ailleurs, lors d’un webinaire ministériel organisé en juin 2020 par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) sur le thème ‘’La pharmacopée traditionnelle, valeurs du sport et Covid-19 : une perspective africaine’’, Matar Ba a préconisé l’instauration d’un dialogue permanent et dynamique avec la médecine traditionnelle et une bonne politique de lutte antidopage, pour sauvegarder l’intégrité du sport et des athlètes africains.

La 8e Session de la Cop8 est l’occasion, pour les parties prenantes à la Convention sur l’antidopage, de réfléchir sur deux thèmes : ‘’L'engagement des athlètes et le rôle des parties prenantes privées dans la protection’’ et ‘’La promotion des valeurs, de l'éthique et de l'intégrité du sport’’. Durant cette assemblée générale, les participants passeront en revue les progrès accomplis depuis la Cop7, ainsi que les propositions visant à développer davantage la mise en œuvre de la convention.

De même, ils vont examiner l’impact de la Covid-19 sur les capacités opérationnelles et structurelles antidopage et les changements dans le système mondial antidopage. L’assemblée examinera également le cadre législatif modèle de la Convention internationale contre le dopage dans le sport.

Le bureau de la Cop7 ayant fini son mandat de deux ans, il sera procédé à l’élection d’un nouveau bureau de la Cop8 et du nouveau groupe d’experts indépendants qui va le soutenir. ‘’A partir de demain mercredi (aujourd’hui) se déroulera l’élection du bureau de la Cop8, avec des fortes chances pour le Sénégal d’être reconduit dans son mandat’’, a conclu le communiqué du ministère des Sports.

LOUIS GEORGES DIATTA