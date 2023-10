Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, l’initiative PMI de l’USAID investit chaque année, au Sénégal, la somme de 14,5 milliards F CFA, annonce la représentante de l’agence américaine Maria Luisa Fornara.

S’il y a un secteur où les Américains, à travers l’USAID, investissent le plus au Sénégal, c’est celui de la santé, notamment dans la lutte contre le paludisme. Hier, lors de la cérémonie de lancement du projet PMI Evolve Sénégal, la représentante USAID au Sénégal a rappelé que le gouvernement américain, à travers l’initiative PMI, a investi chaque année au Sénégal 14,5 milliards F CFA dans la lutte contre le paludisme, à travers l’achat et la distribution des intrants clés de la lutte contre le paludisme, puis la mise en œuvre des interventions efficaces de prévention et de contrôle d’élimination du paludisme.

‘’La lutte antivectorielle est une intervention incontournable pour atteindre et maintenir le statut d’élimination du paludisme dans ce pays’’, déclare Maria Luisa Fornara.

L’USAID, poursuit-elle, a attribué le contrat de prévention du paludisme par la lutte antivectorielle appelé PMI Evolve. ‘’Au Sénégal, le projet PMI Evolve accompagne le Programme national de lutte contre le paludisme dans la mise en œuvre de la distribution en routine des moustiquaires imprégnées d’insecticide. Nous continuerons à améliorer et à apporter l’appui nécessaire pour renforcer nos acquis communs et atteindre nos objectifs d’élimination du paludisme au Sénégal à l’horizon 2030’’, confie Maria Luisa Fornara.

Une promesse bien accueillie par le coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) qui rappelle que c'est grâce à la détermination et à la collaboration des partenaires que le PNLP a réalisé des progrès significatifs dans la lutte contre le paludisme au Sénégal. Si bien que le pays se trouve aujourd'hui bien placé pour faire partie des 35 États devant réussir l'élimination du paludisme à l'horizon 2030.

‘’Dans sa lutte contre le paludisme, déclare le docteur Doudou Sène, le leadership du gouvernement a été exemplaire. Leur vision stratégique et leur soutien financier ont mobilisé des ressources cruciales pour notre cause. Leur soutien technique et financier, leur expertise et leur engagement permanent pour la lutte contre le paludisme ont été les piliers majeurs des succès jusqu'à présent. La lutte contre le paludisme est une entreprise exigeante, mais que nous menons avec détermination. Aujourd'hui, encore une fois, nous réaffirmons notre objectif de l'élimination du paludisme d'ici 2030 qui guide nos actions quotidiennes’’.

Un objectif qui passera par la réduction de la transmission, la protection des personnes les plus vulnérables, le renforcement de la surveillance épidémiologique, entre autres. ‘’C'est le lieu pour moi de remercier vivement les partenaires techniques et financiers ainsi que tous les autres acteurs qui ont bien voulu accompagner notre effort quotidien de protection de la population contre le paludisme. Les succès du projet PMI/Vectorlink ont été le fruit de cette collaboration solide et maintenant, avec ce nouveau projet PMI Evolve, nous intensifions nos efforts dans la lutte antivectorielle pour accélérer l'atteinte des objectifs du programme. En effet, la lutte antivectorielle constitue une intervention prioritaire à haut impact. Ainsi, les actions concrètes que nous entreprenons grâce au projet PMI Evolve renforcent notre détermination à éliminer le paludisme’’, déclare le coordonnateur du PNLP.

‘’Il s'agira, entre autres, le renforcement de la distribution des moustiquaires imprégnées à longue durée d'action (Milda), la formation de nos agents de santé, la surveillance entomologique à base communautaire, la mise en œuvre de stratégies innovantes de distribution des Milda aux talibés sont autant de preuves de votre engagement constant à accompagner la lutte contre le paludisme’’, poursuit le Dr Sène.

À propos du projet PMI Evolve de l'initiative

Le projet PMI Evolve de l'Initiative présidentielle américaine contre le paludisme a été attribué à ABT Associates, le 19 décembre 2022. La mission de ce projet, selon un document, est de soutenir le projet PMI Evolve ainsi que les missions et bureaux de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) dans la planification, la mise en œuvre et le suivi des programmes de lutte contre les vecteurs du paludisme, y compris la surveillance entomologique, la distribution des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) et la gestion des gites larvaires. Les objectifs, stratégies et activités du projet PMI Evolve sont alignés sur les priorités du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP).

La mise en œuvre est faite en étroite collaboration avec le PNLP. Ainsi, l'objectif général du projet PMI Evolve au Sénégal est d'accroître l'accès à des interventions intégrées de lutte antivectorielle contre le paludisme et à des données entomologiques fiables. Il compte aussi soutenir la distribution continue des moustiquaires imprégnées d'insecticide. Le projet PMI Evolve permettra de rendre disponibles les moustiquaires imprégnées d'insecticide en distribution de routine à tous les niveaux de la pyramide sanitaire et via les organisations à base communautaire.

Le projet va promouvoir l'utilisation des moustiquaires en établissant des partenariats avec les radios locales privées et publiques, et par l'intermédiaire de l'association des radios communautaires dans les 14 régions médicales du Sénégal. Il compte aussi mettre en œuvre l'étude de la durabilité des moustiquaires imprégnées d'insecticide avec la mise en œuvre des études de moustiquaires distribuées par le PNLP au cours de la campagne de distribution des moustiquaires imprégnées d'insecticide en 2022, afin d'en déterminer la durabilité en termes d'intégrité physique et de bio-efficacité.

Afin de gérer les activités de suivi entomologique, y compris la surveillance entomologique et l'exécution des tests de sensibilité aux insecticides, avec la collaboration avec des structures nationales de recherche en entomologie, PMI Evolve va collecter les données sur les vecteurs du paludisme, pour déterminer la densité et le comportement des vecteurs du paludisme au Sénégal.

Le projet effectuera des tests de résistance des vecteurs aux insecticides et des analyses biomoléculaires pour l'identification des espèces présentes au Sénégal, entre autres analyses.

Pour toutes les activités, PMI Evolve intégrera l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et l'inclusion sociale, en promouvant une participation significative et équitable des femmes et d'autres groupes minoritaires et défavorisés dans toutes les activités du projet.

