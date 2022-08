Un grand hommage a été rendu au fondateur de la plateforme d’édition et de diffusion ‘’Ma revue de presse’’.

La maison de la presse Babacar Touré a organisé, samedi dernier, une cérémonie d’hommage à Mamadou Ly, fondateur et éditeur de la plateforme multimédia d’édition et de diffusion d’information ‘’Ma revue de presse’’. Une occasion de magnifier le travail remarquable d’un homme qui assure une démocratisation de l’info de qualité, en la rendant plus accessible à tous. Rehaussée par la présence remarquée de plusieurs personnalités du pays dont les Pr. Abdoulaye Bathily et Penda Mbow, Baba Wane, Ibrahima Fall, Abdoulaye Elimane Kane, la rencontre a permis de rendre hommage à ‘’quelqu’un qui fédère des hommes importants dans le pays, que ce soit des journalistes, des hommes politiques, des hommes d’affaires, etc.’’. Une affirmation du journaliste Issa Sall.

Ces qualités humaines ont été mises en exergue par Hamadou Tidiane Sy. Selon le directeur d’Ejicom (école de journalisme), ‘’lorsque vous traitez avec lui, vous vous sentez privilégié. Mais lorsque vous le voyez faire avec d’autres, vous voyez que tout le monde est privilégié avec lui. C’est une marque de générosité et de bienveillance’’.

Après plusieurs années d’études, Mamadou Ly a travaillé dans le secteur privé national, avant de se lancer en politique en rejoignant l’ancien Premier ministre Moustapha Niasse au sein de l’Alliance des forces de progrès (AFP), en tant que principal responsable administratif pendant plusieurs années. Cette position lui a permis de côtoyer le secteur des médias, une expérience qui lui permettra de mettre en place ‘’Ma revue de presse’’. Sur cette plateforme, l’on peut découvrir la une des quotidiens du jour, une synthèse des nouvelles de l’actualité et diverses autres publications.

‘’Je ne suis pas entré dans ce monde si singulier par hasard, ni par effraction’’

D’ailleurs, prenant la parole, Mamadou Ly a soutenu percevoir ce ‘’sargal’’ comme un acte de générosité qui honore davantage ses inspirateurs que le destinataire qu’il est. Le travail qu’il accomplit presque tous les jours, poursuit-il, il s’en acquitte sans chercher ni la gloire ni le repos. ‘’Ma seule boussole est la volonté de servir, de vivre une vie utile aux autres et de partager ma passion. Tous ceux qui m’assistent dans cette mission, et que je remercie au passage, sont imprégnés des mêmes valeurs. Merci à tous ceux qui, s’extirpant un moment de leurs contraintes du quotidien, ont rendu possible l’évènement qui consacre la nécessité, dans un monde régi par la complexité, de garder une réflexion en continu sur l’information, la communication et les médias. Je voudrais inviter les jeunes de mon pays à l’effort, à la persévérance et à la recherche du savoir dans l’humilité et la sagesse. Comme moi, ils devront garder en mémoire ces exemples de Charles Baudelaire : ’J’ai pétri de la boue et j’en ai fait de l’or, mon unique et ma primitive passion’ et du philosophe Hegel pour qui ‘rien de grand ne se fait sans passion’, a confié M. Ly.

Il a expliqué que la mise en place de la plateforme obéissait à la nécessité, dans un monde régi par la complexité, de garder une réflexion en continu sur le rôle et la finalité de l’information, de la communication et des médias de manière générale dans les sociétés humaines. ‘’Je ne suis pas entré dans ce monde si singulier par hasard, ni par effraction. À la vérité, j’y ai pris place, à la suite d’une lente et longue maturation, avant de me laisser dévorer par cette passion intégrale. J’utilise naturellement cette métaphore à dessein et vous l’aurez compris’’.

Ainsi, ‘’Ma Revue de Presse’’ est une plateforme multimédia d’édition et de diffusion d’information proposant la une des quotidiens du jour, une synthèse des nouvelles de l’actualité et diverses autres publications. Elle est diffusée sur WhatsApp (à plus de 10 000 contacts), Facebook, Instagram et LinkedIn, ainsi que sur d’autres plateformes numériques. À ce titre, poursuit-il, elle garde la double ambition d’être un vecteur utile dans la démocratisation de l’accès à l’information et dans l’émergence et la consolidation d’une conscience citoyenne par la mise en place de réseaux d’échanges et d’archivage d’informations diverses portant sur l’essentiel des secteurs d’activité au Sénégal, en Afrique et dans le monde.

Dans la définition et la mise en œuvre de ce travail collectif, M. Ly tient, ainsi, à saluer et à mettre en évidence le rôle particulièrement appréciable de la presse sénégalaise dans la totalité de ses différents supports (journaux, sites, presse en ligne, radios et télévisions publiques comme privées).

Pr. Abdoulaye Bathily : ‘’Il a été un acteur majeur des Assises nationales’’

Les publications professionnalisées de la revue de presse sont destinées au grand public, dont les représentations diplomatiques, les institutions du pays, les organisations internationales, les professionnels de l’information, etc. C’est une véritable ‘’initiative à mi-chemin entre l’agence de presse et le média de consommation de masse. C’est un travail fastidieux de partage que Mamadou Ly débute tous les matins de travail à 3 h. Le choix des infos, se démerder pour trouver les unes’’, assure Hamadou Tidiane Sy.

Entre hommes des médias, politiciens ou encore membres du secteur privé, Mamadou Ly fait pratiquement l’unanimité. Ce n’est pas le Pr. Abdoulaye Bathily qui dira dit le contraire. Prenant la parole, il a fait remarquer que Mamadou Ly ‘’a joué un rôle très important dans les relations de presse et autres réunions à caractère politique qui ont suivi l’alternance de l’an 2000. Il a également été un acteur majeur des Assises nationales. Cette cérémonie est une occasion de célébrer l’engagement patriotique désintéressé, des qualités qui, hélas, ne font pas légion aujourd’hui’’. Pour le professeur d’histoire à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, ‘’Ma revue de presse’’ est un outil extraordinaire qui trace le quotidien de l’histoire du Sénégal en devenir.

Dans la même veine, Habib Ndao a relevé le grand service rendu aux chancelleries accréditées à Dakar. Pour le secrétaire exécutif de l’Observatoire de la qualité des services financiers du Sénégal, ‘’les premiers bénéficiaires de votre outil de travail sont les ambassades installées au Sénégal. Vous participez également à l’éveil des consciences au niveau de la diaspora. Votre travail devrait inspirer les jeunes journalistes à s’adapter à la digitalisation de l’information’’.

LAMINE DIOUF ET CHEIKH THIAM