Les Lions, champions d’Afrique en titre, sont rentrés du Cameroun, hier. Ils ont été accueillis par le peuple sénégalais, avec le président de la République en première ligne, à l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Yoff.

Les champions d’Afrique de football ont été reçus, hier, à la hauteur de leur exploit au Cameroun. L’avion a atterri sur le tarmac de l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Yoff, à 16 h 26. L’attente a été longue, mais finalement, les héros du 6 février ont finir par pointer le bout du nez sous les applaudissements nourris des nombreux fans qui ont fait le déplacement. C’est Kalidou Koulibaly qui a franchi le premier la porte de l’avion, le trophée de la Can en main qu’il a présenté au président de la République. Macky Sall a salué le triomphe de l’équipe nationale. ‘’Vous avez été féroces devant vos adversaires. Vous voilà sur le toit de l’Afrique par votre combativité, votre talent, votre engagement. Vous nous avez rendu la fierté et l’honneur qui marquent les grands peuples’’.

Au nom du peuple sénégalais, ‘’uni dans sa diversité autour de notre équipe nationale de football, le chef de l’État a ‘’félicité’’ les Lions. ‘’Vous constaterez sur les chemins qui vous mèneront au palais un peuple debout, uni, hommes et femmes, jeunes et vieux’’, a-t-il informé les hommes d’Aliou Cissé. Le président de la Fédération sénégalaise de football s’est joint aux félicitations. ‘’Ces joueurs, on connaissant leur talent, mais ils sont vaillants. On n’a jamais vu des Lions aussi déterminés. Chaque jour que Dieu fait, on n’a pas eu besoin de leur tenir un discours. Bravo à nos Lions. C’est de vrais combattants’’, a témoigné Augustin Senghor.

Le président Sall a aussi félicité le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, et ses collaborateurs. Ainsi, Me Senghor a remercié le chef de l’État d’avoir ‘’cru en eux et d’avoir fait confiance en l’expertise sénégalaise’’. De même, le président sénégalais a félicité le ministre des Sports Matar Ba et l’ensemble du gouvernement, ‘’qui a toujours été présent à vos côtés pour que notre équipe nationale ne puisse plus connaitre les déboires qui ont été le lot de son parcours par le passé’’. Il n’a pas oublié dans ses remerciements les supporters du 12e Gaïndé et d’Allez Casa. ‘’Ces supporters infatigables, partout dans le monde, vous ont accompagnés’’.

Koulibaly dédie la coupe aux Sénégalais

La cérémonie d’accueil était un moment de communion entre les nouveaux rois d’Afrique et leurs supporters. C’était également l’occasion pour Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers d’exprimer leur gratitude au peuple sénégalais pour son soutien infaillible. Pour cela, le capitaine des Lions a dédié le trophée aux Sénégalais. ‘’Merci à vous d’être restés derrière nous. C’était ça le plus important. Tout le pays était derrière nous. Grâce à vous, on a ramené ce magnifique trophée. Il est pour vous’’.

À l’entame de son propos, Koulibaly, tout ému, a rappelé la mission qui était la leur, en ralliant le Cameroun pour la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations. ‘’On avait une mission, en allant à cette Can. C’était de remporter le trophée. C’était un rêve pour nous tous’’. Le défenseur central du Napoli n’a pas caché sa joie et sa fierté d’avoir rempli la promesse faite aux Sénégalais. ‘’Voilà, notre mission est accomplie’’, s’est-il réjoui.

Une pensée aux disparus

Le Sénégal a longtemps couru derrière le trophée de la Coupe d’Afrique des nations. Des générations se sont succédé dans cette conquête sans y parvenir. C’est pour cette raison que Macky Seck a fait un clin d’œil à ses hommes et surtout aux défunts. ‘’En ce moment précis, je ne peux pas ne pas penser aux grandes figures de notre football. Je ne peux ne pas penser à Mawade Wade, feu Lamine Diack, au doyen Malick Sy Souris, à toutes ces générations qui ont marqué les combats, que ce soit Caire-86 ou avant à Asmara en 1968 et plus tard en Coupe du monde en Corée du Sud et au Japon 2002. Jules François Bocandé et le grand coach qui était avec la génération 2002, Bruno Metsu’’. Le chef de l’État a rendu un hommage au premier buteur sénégalais en Coupe du monde. ‘’Comment ne pas penser à feu Pape Bouba Diop à qui nous avons dédié le musée du football au stade du Sénégal à Diamniadio. Ce stade sera le plus beau de l’Afrique’’.

MACKY SALL SURNOMME LE COACH DES LIONS ‘’El Tactico’’, le nouveau surnom d’Aliou Cissé José Mourinho se fait appelé ‘’The Spécial One’’, Diego Simeone ‘’El Cholo’’… Aliou Cissé, également, tient son surnom. Et c’est l’œuvre du président de la République. ‘’Merci au coach Aliou, El Tactico’’, a lâché Macky Sall pour désigner l’‘’entraineur qui a reçu la plus haute distinction, le plus grand palmarès des entraineurs sénégalais’’. ‘’Mon cher Aliou Cissé, vous avez gagné la Coupe d’Afrique des nations de football. Aliou, Bravo avec tes Lions, ces Lions qui sont rentrés dans la grande histoire et par la grande porte. Je voudrais donc les remercier pour ce sacre qui a été recherché par tant de générations de footballeurs, de membres d’encadrement’’, a-t-il déclaré. Le chef de l’État a magnifié ‘’les qualités de meneur d’hommes’’ de l’ancien capitaine des Lions. ‘’Il ne parle pas beaucoup, ne fait pas du bruit, mais il est efficace. Et il nous a amené cette coupe avec son équipe vaillante. Merci pour tout ce qu’ils font avec toi par la force tranquille, la sérénité imperturbable.’’ ORGANISATION DE LA CAN Macky félicite Paul Biya Le Président Sall a aussi profité de la cérémonie d’accueil des champions d’Afrique pour adresser un mot à l’endroit de son homologue camerounais, qui a tenu à ce que la ‘’fête africaine, une fête de la jeunesse africaine, du football africain’’ se tiennent dans son pays. ‘’Permettez-moi ici, depuis Dakar de remercier et féliciter le Président Paul Biya. Le président de la République du Cameroun qui n’a ménagé aucun effort pour la bonne organisation de cette Can 2021.’’ Après 1972, le Cameroun a accueilli, pour la deuxième fois, la Coupe d’Afrique des nations de football. FINALISTE MALHEUREUSE DE LA CAN Le Président Sall encourage al-Sissi et les Pharaons À l’image de l’équipe du Sénégal durant cette 33e édition de la Can, le Président Macky Sall a donné un exemple de fair-play. Malgré l’ivresse de la victoire, il n’a pas oublié d’encourager l’Égypte, finaliste malheureuse de la Can camerounaise. ‘’En ce moment précis, je félicite le Président Abdel Fattah al-Sissi, de la République arabe d’Égypte, et son équipe des Pharaons qui s’est inclinée devant les vaillants Lions de la Teranga. L’équipe d’Égypte n’a pas démérité.’’ Rappelant la valeur de la sélection de l’Égypte, sept fois championne d’Afrique, Macky a indiqué aux Lions l’ampleur de leur sacre. ‘’C’est une grande équipe que vous avez battue. C’est dire combien votre sacre est méritoire et combien nous disons merci cher Kalidou Koulibaly.’’ PREMIER PRÉSIDENT SACRÉ DE LA FSF Me Senghor chante le ‘’Manko wuti ndamli’’ Augustin Senghor également est entré dans l’histoire du football sénégalais. Le maire de Gorée est le premier président de la fédération sénégalaise de football à remporter le sacre continental. Me Senghor a salué l’unité du peuple sénégalais dans la quête de ce trophée. ‘’Depuis 60 ans, on avait voulu que ce trophée vienne dans ce pays, mais ça ne s’est jamais fait. Aujourd’hui il est là devant nous.’’ Le boss du football sénégalais a rappelé le slogan qui a accompagné cette dernière campagne de l’équipe nationale : le ‘’manko wuti ndamli’’ (s’unir pour aller chercher la victoire, en Wolof). Selon le président de l’US Gorée, le chef de l’État a conseillé à la délégation sénégalaise en partance pour Bafoussam de rajouter à ce slogan, ‘’manko wuti ndamli, dieuli coupe bi, indi ko’’ (s’unir pour aller chercher la victoire, gagner la coupe et la ramener). ‘’La coupe est là M. le Président. On s’est uni pour aller chercher, la victoire, gagner la coupe. Et aujourd’hui dans l’union, on vous l’amène’’, a-t-il dit à Macky Sall.

LOUIS GEORGES DIATTA