Auteur d'un doublé mardi, l'attaquant Cristiano Ronaldo (36 ans, 11 matchs et 9 buts toutes compétitions cette saison) a encore sauvé Manchester United face à l'Atalanta Bergame (2-2) en Ligue des Champions. Ancien partenaire de l'international portugais chez les Red Devils (2004-2008), Louis Saha se montre impressionné par les qualités du quintuple Ballon d'Or.

"Solskjaer doit être très heureux de son retour car c'est un extraterrestre. Il peut jouer dans n'importe quelle équipe ou championnat et il marquera toujours des buts. Il a ce dévouement et ce sacrifice que personne d'autre n'a. Et s'il y a un joueur influent dans le monde, c'est bien Cristiano Ronaldo. Je ne parle pas seulement du football, mais aussi de la société. Beaucoup de gens font attention à ce qu'il fait. Il est un modèle et une inspiration", a admiré le Français lors d'un événement de la SIGA.