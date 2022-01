Marche titres publics

Dans le cadre de ses activités de promotion et de développement du Marché des Titres Publics (MTP) de la zone Uemoa, Umoa-Titres organise la 4e édition des Rencontres du marché des Titres Publics de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) dont la thématique générale est ‘’La Gestion de portefeuille en zone Umoa : levier de performance des investissements sur le MTP’’.

‘’Cet évènement qui se veut un espace de rencontres et de networking de l’écosystème autour du MTP, est prévu du 25 au 27 janvier 2022. Au regard des dernières évolutions de la situation sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 et de la recrudescence des cas positifs, la 4e édition des Rencontres du marché des titres publics de la zone Uemoa change de format.

L’édition 2022 initialement prévue sous un format hybride (en présentiel à Lomé au Togo et en virtuel) se déroulera donc exclusivement sous un format virtuel, aux mêmes dates, sur la plateforme Zoom’’, indique un communiqué de l’institution rendu public hier. D’après la même source, ce changement vise à préserver en premier lieu la santé de leurs partenaires et des participants et dans une moindre mesure celle de tous les citoyens de la zone.