Les éléments du poste de police de Diamaguène Sicap Mbao ont procédé à l'interpellation et au placement en garde à vue d'un nommé Y. Sylla, couturier de son état, né en 1975. Il est poursuivi pour tentative de viol, attouchements et actes de pédophilie. Son interpellation fait suite à une plainte déposée par le nommé N. Dieng contre le mis en cause, pour des faits commis au préjudice de sa fille, F. L. Dieng, âgée de 12 ans.

Le suspect tient un atelier de couture à Diamaguène Sicap Mbao, situé non loin du CEM de la localité, sur un axe emprunté quotidiennement par de nombreux élèves et passants. Dans la matinée du 29 juin 2026, la jeune fille empruntait ce chemin pour se rendre à l'hôpital Cheikhoul Khadim de Sicap Mbao.

L'apercevant seule, le couturier l'aurait abordée et invitée à le suivre dans son atelier. Sans se méfier, la fillette a accepté. Une fois sur place, l'homme aurait prétexté avoir perdu les mensurations d'une cliente et lui aurait demandé de vérifier qu'elle avait la même taille qu'elle. C'est sous ce prétexte qu'il se serait mis à lui palper la poitrine, avant de tenter de lui retirer son tee-shirt. Comprenant les intentions de son agresseur, la victime a repoussé son bras et pris la fuite pour alerter son père. Entendu sur les faits, le mis en cause a reconnu l'essentiel du récit de la victime, à l'exception des attouchements. Il a depuis été écroué pour tentative de viol, attouchements et actes de pédophilie.