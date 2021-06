A quelques heures de l'arrivée du chef de l'État dans la région de Matam, les responsables politiques de la mouvance présidentielle sont en train de rivaliser d'ardeur pour offrir un accueil exceptionnel à Macky Sall. Ils ont mobilisé 150 millions de francs qui ont été distribués aux 10 communes du département. Des brassards rouges pourraient être visibles dans les villes de Thilogne et de Ourossogui.

Ce lundi après-midi, le président de la République sera dans la circonscription de la 11e région du Sénégal. Une visite qui s'inscrit, dans le cadre de la tournée économique qu'il a entamée dans le nord du pays, depuis ce 12 juin. Sur l'agenda officiel, il sera notamment question de l'inauguration de centres de santé, de lancement de travaux de l'hôpital moderne de Ourossogui et de la route du Dande Mayo, entre autres.

Cette tournée du président de la République, qui survient à quelques mois des joutes électorales, a de très forts relents politiques. Les batailles de positionnement font rage dans toutes les localités. A Ourossogui, ville carrefour, les partisans du maire Me Moussa Bocar Thiam et de ceux du secrétaire général de l'ARTP, Samba Thiam, en sont même venus aux mains. Le camp du dernier cité a voulu utiliser l'espace stratégique du carrefour pour monter les affiches de son leader. Mais, c'était sans compter sur la ferme volonté du maire de ne pas se laisser ravir la vedette, à l'occasion du passage de président de l'APR. Pour contrecarrer les plans de son adversaire, l'édile de Ourossogui a signé un arrêté interdisant les affichages aux abords du rond-point.

Bataille rangée entre ‘’apéristes’’ à Ourossogui

Cette nouvelle mesure contestée a finalement été à l'origine d'une bataille rangée entre les militants des deux camps. Et le SG de l'ARTP a même eu à échanger des coups de poing avec un élément de la gendarmerie, ce qui lui a valu d'être embarqué dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Ourossogui. Même s'il a été aussitôt relaxé, après une intervention d'un haut placé.

L'accueil du président s'annonce bien mouvementé, précisément dans ce point stratégique où tous les leaders enverront leurs militants les plus bruyants pour attirer l'attention du boss.

Cette visite revêt un caractère économique pour le président de la République. En mars 2017, lors de son dernier séjour, Macky Sall avait tenu une kyrielle de promesses dont les plus saillantes constituaient la réhabilitation de la route nationale n2 Ndioum – Ourossogui - Bakel et de l'aéroport de Ourossogui. Aujourd'hui, la RN2 est quasiment achevée sur la longueur du périmètre régional. Le tronçon Thilogne - Ourossogui, confié à une entreprise marocaine, est seulement à moitié terminé. De Thilogne jusqu'au village de Doumnga Ouro Alpha, les voitures roulent sur des pistes de déviation de piètre qualité.

Ainsi, ce lundi en début d'après-midi, le chef de l'État procédera à l'inauguration du centre de santé d’Agnam. Une structure dont la construction a été diligentée par le député-maire Farba Ngom. Un autre centre de santé, à Thilogne, sera aussi inauguré, même s’il est loin d'être achevé. Ce procédé, pour beaucoup de Thilognois, reviendrait à mettre la charrue avant les bœufs. Comment le chef de l'État peut-il inaugurer une infrastructure encore inachevée ? C'est la question qu'ils se posent encore.

Brassards rouges en perspective

Cette situation, attisée par d'autres doléances, a fait réagir les membres des mouvements Fouta Tampi (Fouta mal-en-point) qui comptent aussi accueillir Macky Sall à leur façon. Ces "frustrés", amenés par leur tête de file B. M. D., vont arborer du rouge et brandiront des pancartes à l'accueil du chef de l'État. Pour réussir leur coup, ils ont multiplié les visites de sensibilisation auprès des populations. Ils cherchent clairement à faire savoir à Macky Sall que leur terroir se porte mal.

L'ambassadeur itinérant, Almamy Bocoum, membre fondateur de l’APR, a déjà pris son bâton de pèlerin pour dissuader les manifestants.

Enveloppe de 12 millions par commune

En tout cas, les leaders de la mouvance présidentielle n'ont pas lésiné sur les moyens. Ils veulent démontrer, à travers une mobilisation exceptionnelle, que Matam reste bel et bien le "titre foncier" de Macky Sall.

Ainsi, chaque commune du département de Matam a reçu 12 millions pour organiser les militants à l'accueil. En sus de ce montant, le chef de l'État aurait offert une somme symbolique de 500 mille francs à toutes les communes pour l'achat de rafraîchissements des militants.

La mobilisation s'annonce impressionnante, d'autant plus que des bus ont été affrétés de Dakar et dans les autres régions pour transporter des étudiants et autres ressortissants du Fouta.

Macky Sall fera exceptionnellement un séjour de cinq jours pour constater de visu la situation économique dans la région. En perspective des élections locales, sûrement que la visite ne sera pas qu’économique.

DJIBRIL BA