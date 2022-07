Le marché des transferts de footballeurs bat son plein. Si plusieurs stars africaines comme Sadio Mané, Franck Kessié ou Sébastien Haller ont aisément trouvé de nouveaux clubs, certains se retrouvent en revanche sans contrat en ce mois de juillet 2022. Focus sur dix d’entre eux.

Serge Aurier

Le capitaine de l’équipe de Côte d’Ivoire n’aura passé que quelques mois à Villarreal. Le club espagnol a préféré mettre fin à leur collaboration. Résultat : le latéral droit se retrouve à nouveau sans formation, un an après avoir quitté Tottenham. Le défenseur de 29 ans a l’avantage d’être connu dans plusieurs championnats (Angleterre, Espagne, France, etc.) où son leadership et sa polyvalence seraient autant d’atouts.

Ryad Boudebouz

Toutes les bonnes choses ont une fin mais celle-ci n’est pas toujours heureuse. L’Algérien l’a appris à ses dépens avec la relégation de l’AS Saint-Etienne en deuxième division française (Ligue 2). Résultat, le milieu offensif, arrivé en fin de contrat, n’a pas prolongé son aventure avec les Verts. Le joueur de 32 ans, qui a évolué en France et en Espagne, tentera-t-il une expérience dans un nouveau pays ?

Farid Boulaya

Boudebouz-Boulaya, même combat. Comme son compatriote, le meneur de jeu a vécu une descente en Ligue 2, avec le FC Metz. Un deuxième échelon où l’intéressé ne devrait pas évoluer, son contrat avec le club lorrain ayant expiré. A 29 ans, le droitier ne devrait pas avoir de mal à trouver un nouvel employeur.

Souleymane Doukara

Le Mauritanien est sans club depuis quatre mois et sa mise à l’écart par la formation turque de Giresunspor. A 30 ans, cet attaquant qui peut aussi jouer ailier a déjà évolué en Italie, en Angleterre, en Arabie Saoudite et en Turquie. Mais jamais en tant que professionnel en France, son pays de naissance.

Gabaski

Mohamed Qotb Abou Gabal Ali di « Gabaski » a vécu la saison la plus paradoxale qui soit. Héros de l’équipe d’Egypte durant la CAN 2021, le gardien de but n’était en revanche plus du tout titulaire à Zamalek. Résultat, le portier de 33 ans se retrouve en fin de contrat et libre de s’engager où il veut au moment où sa cote est au plus haut.

Zakaria Labyad

A 29 ans, le néerlandophone doit se poser les bonnes questions et faire les bons choix. Il vient de passer quatre saisons à l’Ajax Amsterdam où il a peu joué, notamment la dernière, quasiment blanche. Son retour en équipe nationale du Maroc dépendra d'un éventuel rebond.

Opa Nguette

Comme Boulaya, l’aventure messine du Sénégalais s’est achevée avec une chute en Ligue 2. Celui qui est né en France a certes l’habitude de faire l’ascenseur entre la première et la deuxième division puisqu’il avait déjà vécu des relégations avec Valenciennes et Metz. Mais à 28 ans, l’ailier gauche aspire sans doute à mieux, lui qui n’a en outre jamais disputé de phase finale avec l’équipe du Sénégal.

Nicolas Nkoulou

L’ex-grand espoir du football camerounais et ancien capitaine des Lions indomptables est à nouveau sans contrat. Son expérience à Watford, en Angleterre, a tourné court, notamment à cause d’une blessure. Marqué par plusieurs drames familiaux, le défenseur semble aujourd’hui loin de ses plus belles années, à Marseille et avec le Cameroun (trois CAN et deux Coupes du monde). Mais à 32 ans, son expérience peut encore rendre bien des services.

André Poko

Le milieu récupérateur va-t-il poursuivre sa tournée des clubs turcs ? Où l’Altay SK sera-t-elle la dernière expérience du Gabonais dans ce pays ? L’ex-pensionnaire des Girondins de Bordeaux a tout intérêt à se trouver un bon point de chute afin de conserver son statut en équipe nationale, lui qui a récemment porté le brassard de capitaine des Panthères.

Adama Noss Traoré

A 27 ans, l’ex-prodige du foot malien n’en finit plus d’enchaîner les clubs : sept dans quatre pays différents depuis 2014. Son expérience à Hatayspor en Turquie est finie. Le milieu offensif va-t-il enfin trouver la stabilité dont il a besoin ?

