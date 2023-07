Face à l’insistance des clubs saoudiens pour enrôler Sadio Mané, le Bayern Munich a décidé de revoir à la hausse la valeur de ce dernier. Ainsi, les courtisans de l’attaquant sénégalais devront débourser 32 millions d’euros, contre 20 millions initialement fixés, pour s’attacher les services du champion d’Afrique.

L’intention du Bayern Munich de se séparer de Sadio Mané est claire et nette. Thomas Tuchel, il y a quelques jours, précisait la place qu’il lui réserverait dans la hiérarchie des attaquants, au cas où le Sénégalais ne bougerait pas durant cet été. “Sadio n’a pas répondu aux attentes la saison dernière. La situation concurrentielle est extrêmement élevée pour lui. Nous avons une constellation (de joueurs) qui rend les choses très difficiles pour Sadio. Le joueur le sait aussi. Je connais son opinion, il connaît mon opinion et celle du club. Il a un contrat et veut rester. Et nous respectons cela. Mais ce n'est que le premier jour d'entraînement et beaucoup de choses peuvent se passer dans le football”, a indiqué l’ancien coach du PSG.

Pour faciliter son transfert, le club bavarois avait même fixé son prix à 20 millions d’euros, la moitié de ce qu’il avait couté l’été dernier pour le faire venir à Munich. Mais l’intérêt grandissant des équipes de la Saudi Pro League aurait poussé les champions d’Allemagne à revoir leur devis. Les Bavarois voudraient profiter de l’opulence des courtisans de Sadio pour s’en mettre plein les poches, à défaut de récupérer les 41 millions d’euros qu’ils ont dû filer à Liverpool.

D’après Sky Germany, le club de la Bavière espère désormais autour de 32 millions d’euros plus des bonus pour céder le champion d'Afrique. Une belle somme qui lui permettrait de renflouer les caisses et bien se positionner dans le dossier Harry Kane.

Pour l’instant, les choses ne semblent pas aller dans le sens qu’ils souhaitent. Malgré les notifications des dirigeants du Bayern et les offres mirobolantes venant de l’Arabie saoudite, Sadio Mané ne compte pas partir. Al Nassr a même proposé au Sénégalais un contrat de trois ans, avec un salaire annuel de 25 millions d’euros. Rien n’y fait ! Mané veut rester en Bavière pour rattraper sa première saison ratée. Il a démarré les entrainements avec ses coéquipiers et compte bien prendre part à la tournée de présaison en Asie.

Sheffield tient à Iliman Ndiaye

Annoncé du côté de l’Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye semble loin d’un déménagement dans la cité phocéenne. Le jeune attaquant sénégalais, qui avait pourtant ouvertement déclaré son intention de rejoindre l’OM est en passe de poursuivre l’aventure avec Sheffield United.

Selon les dernières informations, les Blades seraient en train d’essayer de convaincre le joueur de rester. D’après RMC, le promu en Premier League aurait proposé un nouveau contrat à l’ancien pensionnaire de Dakar Sacré-Cœur avec ‘’une organisation où il serait mis en valeur pour pouvoir démontrer toutes ses qualités’’.

Ce retournement de situation est surprenant, dans la mesure où il a été annoncé qu’un accord aurait été trouvé entre le joueur, dont le contrat à Sheffield prend fin en juin 2024, et Marseille. Il ne restait plus qu’à trouver un terrain d’entente entre les deux clubs. Mais à en croire le consultant de Winamax, Walid Acherchour, ‘’la vérité, c’est que Marseille n’a peut-être pas mis les 20 millions d’euros réclamés par le club anglais’’. Cette incapacité du club phocéen à satisfaire les exigences financières des Blades, en plus du désir de ‘’stabilité’ de la famille du joueur, qui est devenu papa, auraient changé la donne.

LOUIS GEORGES DIATTA