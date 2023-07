L’aventure d'Ismaila Sarr avec Watford a officiellement pris fin ce dimanche. L’attaquant sénégalais est désormais un joueur de l'Olympique de Marseille. Le coût de son transfert est estimé à 13 millions d'euros.

Après le refroidissement de la piste menant vers Ilimane Ndiaye, Marseille s'est tourné vers un autre Sénégalais pour renforcer son attaque. Le club phocéen a jeté son dévolu sur Ismaila Sarr (10 buts et 6 passes en 39 matches, cette saison en Championship). Le désormais ancien joueur de Watford retourne ainsi en Ligue 1, après quatre saisons passées en Angleterre. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Iso va même rejoindre le camp de base de l'équipe cette nuit (dimanche), en Allemagne avant d'effectuer sa visite médicale ce lundi.

Parti de Rennes en 2019 contre une trentaine de millions d'euros après avoir notamment remporté la Coupe de France, Ismaïla Sarr avait assez marqué de son empreinte la Bretagne par ses qualités de percussion et sa vitesse. Depuis, le joueur passé par Metz avant le Stade Rennais a connu une expérience au goût d'inachevé à Watford.

Outre-Manche, il a certes découvert l’élite anglaise, mais il a surtout fait l'ascenseur entre la Premier League (2019-20 et 2021-22) et la Championship. Son club s'arrangeait toujours pour le garder malgré les sollicitations.

Âgé de 25 ans, l'international sénégalais (54 capes, 11 buts) viendra donc renforcer le secteur offensif de l'OM après la signature de la star gabonaise Pierre-Emerick Aubameyang et la possible arrivée de son compatriote Iliman Ndiaye, malgré le véto toujours opposé par Sheffield United. Véloce, dribbleur, capable de marquer et d'évoluer au poste d'ailier gauche, mais aussi comme n°9, celui qui aime repiquer et se mettre dans le sens du but apporterait une solution supplémentaire en attaque au nouveau coach Marcelino, surtout avec le départ récent de Dimitri Payet. L'ancien joueur du Stade Rennais devrait s'engager pour une durée de cinq ans dans la cité phocéenne. C'est un joueur encore jeune qui débarque à l'OM, qui a déjà prouvé en Ligue 1 et qui devrait revenir avec encore beaucoup plus d'envie pour montrer qu'il n'a rien perdu des qualités dont il avait fait montre lors de ses passages à Metz (2016-2017) et surtout à Rennes (2017-2019), où il avait remporté la Coupe de France 2019 et disputer l'Europa League.

Prendre un nouvel envol

Mais Marseille, c'est d'un tout autre acabit, comparé à Watford et Rennes. Les places coûteront certainement beaucoup plus cher. Sans oublier que le club phocéen est toujours en lice pour disputer la prochaine Ligue des champions. Ça sera là une magnifique opportunité pour Iso d'étaler, enfin, toutes ces promesses qu'on a toujours portées sur lui.

Pour Marseille, après Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondogbia notamment, Pablo Longoria poursuit le renforcement de l’effectif pour le grand bonheur de Marcelino. Avec l'ailier sénégalais, le nouveau coach marseillais devrait d'ailleurs récupérer un joueur qui va coller à ses principes de jeu. Dans un classique 4-4-2, l'entraîneur espagnol demande à ses ailiers d'écarter le jeu et de prendre la profondeur. Par sa technique et sa vitesse, le natif de Saint-Louis coche de nombreuses cases pour occuper certainement le côté gauche, un poste qu'il affectionne par-dessus tout.

Pour Watford, c'est avant tout un coup financier qui a été réalisé. Les Hornets décident de se séparer de leur attaquant à un an de la fin de son contrat. Ainsi, ils récupèrent une dizaine de millions d'euros et évitent que le Sénégalais parte gratuitement la saison prochaine. Dans le fond, l'écurie anglaise gagne doublement dans cette affaire. Ismaila Sarr aura rendu de bons et loyaux services à Watford durant quatre années et lui permet en même temps de récupérer une dizaine de millions sur son indemnité de transfert.

MAMADOU DIOP