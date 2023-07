Le départ de Sadio Mané en Arabie Saoudite est imminent. Selon les dernières informations, le Bayern Munich et Al-Nassr auraient trouvé un accord pour le transfert du joueur de 31 ans.

Sadio Mané va bel et bien quitter le Bayern Munich, cet été. Une saison après avoir débarqué en Bavière, l’attaquant sénégalais va changer d’air dans les prochains jours. Décidé à rester en Allemagne pour rattraper sa première saison ratée, l’ancien pensionnaire de Génération Foot va finalement céder aux sirènes saoudiennes. Selon les informations de Fabrizio Romano, le Bayern et Al-Nassr ont trouvé un accord pour le transfert de l’ancien joueur de Liverpool. Wiwsport va plus loin et annonce un contrat de quatre ans, qui sera signé après sa visite médicale prévue ce dimanche, à Dubaï. Les détails de la transaction ne sont pas encore divulgués.

Les Munichois avaient revu à la hausse le prix du champion d’Afrique face à l’insistance des clubs saoudiens. Ainsi, les courtisans de l’attaquant sénégalais devaient débourser 32 millions d’euros, contre 20 millions d’euros initialement fixés, pour s’attacher les services du double Ballon d’or africain. Il a été avancé que le Sénégalais allait toucher un salaire de 40 millions d’euros par an, soit 26,2 milliards de FCFA.

Recruté 32 millions d’euros, il y a un an à Liverpool, l’ancien joueur de Metz et de Southampton a vécu une saison mitigée sous les couleurs du Bayern Munich. ‘’Oui, c’était compliqué, c’était une saison très difficile. […] Mais comme je l’ai dit, c’est la vie. Ça m’est arrivé, mais bon, je l’ai juste pris comme une saison difficile qui peut arriver à n’importe qui.’’

En 38 rencontres toutes compétitions confondues, il a inscrit 12 buts et délivré six passes décisives. D’un point de vue statistique, c’est sa pire saison depuis 2014-2015 (10 buts et trois passes avec Southampton).

Après avoir fait ses preuves en Europe, où il a remporté notamment la Ligue des champions, la Premier League avec Liverpool, Sadio Mané va pouvoir relever un nouveau défi en Arabie Saoudite. Il aura l’occasion de se relancer à Al-Nassr où il va retrouver Cristiano Ronaldo, qui a rejoint la Saudi Pro League en janvier 2023. Le club basé à Riyad a renforcé son effectif en faisant venir, cet été, Seko Fofana, en provenance de Lens, Marcelo Brozovic, ancien milieu de terrain de l’Inter, et l’arrière gauche de Manchester United, Alex Telles.

Everton insiste pour Boulaye Dia

Le fil des prétendants de Boulaye Dia continue à s’allonger. C’est Everton qui vient d’exprimer son intention de recruter l’attaquant de la Salernitana. Selon les informations de Everton Extra, le club de la Merseyside a sollicité une rencontre avec la direction du club italien pour entamer les discussions.

Les Toffees devront débourser pas moins de 25 millions d’euros pour convaincre les dirigeants de la Salernitana de céder leur attaquant, auteur d’une saison remarquable. L’attaquant sénégalais a inscrit 17 buts en 33 rencontres, son meilleur palmarès en club. Grâce à cette belle performance, le club de le Salerne a décidé de lever son option d’achat, qui s’élevait à 12 millions d’euros.

Mais les Anglais ne sont pas les seuls sur ce dossier. Car le champion d’Afrique est dans le viseur de plusieurs clubs en Italie, notamment le Milan AC et la Fiorentina. Les Milanais étaient prêts à payer la clause libératoire du joueur, estimée à 25 millions d’euros, voire plus en cas d’expiration de celle-ci (le 20 juillet dernier). Pour sa part, la Viola avait déjà fait une première offre de 15 millions d’euros, il y a quelques semaines. Mais celle-ci a été rejetée par la Salernitana. Ce premier échec semble avoir découragé le club de la Florence qui serait démotivé par le prix du joueur jugé trop élevé.

LOUIS GEORGES DIATTA