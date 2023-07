Manchester City est au cœur de l'actualité transferts cet été. Et cette fois-ci, ce n'est pas seulement car les Citizens veulent affoler le marché en s'offrant des recrues à coups de millions. Alors qu'lkay Gündoğan a déjà quitté le navire, le club mancunien voit certains de ses joueurs annoncés sur le départ. Et non des moindres pour le champion d'Europe. De quoi laisser planer quelques doutes.

Les fans mancuniens n'étaient pas préparés à ça. Il y a quelques semaines à peine, Manchester City s'imposait comme la meilleure équipe d'Europe. En remportant la FA Cup, la Premier League et surtout cette Ligue des champions tant désirée par l'autre club de Manchester, les Citizens avaient mis tout le monde d'accord. L'équipe de Pep Guardiola était bel et bien devenue la référence sur le Vieux Continent avec son football chatoyant et l'efficacité clinique d'Erling Haaland. Mais quelques semaines après, le mercato sème le doute.

Alors que cette formation tournait à plein régime et avait enfin atteint son but hors des frontières du Royaume, personne n'aurait forcément imaginé voir les champions d'Europe s'offrir un lifting. Avec des cadres s'en aller ou en tout cas avoir des envies d'ailleurs pour le moment. A tel point qu'aujourd'hui, un vent d'incertitude plane dans le nord de l'Angleterre. "Manchester City risque de perdre son avantage sur Manchester United, Liverpool FC et Arsenal", s'inquiète ainsi déjà le journal local le Manchester Evening News.

Mahrez, Walker et silva après Gündoğan ?

Pourquoi un tel constat ? Tout part d'lkay Gündoğan, qui a lancé le mouvement en filant au FC Barcelone. Si la tendance était claire depuis plusieurs semaines maintenant alors qu'il était libre, c'est un leader du vestiaire et un joueur qui était au sommet de son art dans le système de Pep Guardiola qui s'en va. C'est une perte non négligeable. Et si Mateo Kovacic est arrivé pour compenser, il n'aura assurément pas le même impact dans le jeu si atypique désiré par Guardiola dès sa première saison. Le souci, c'est que Gündoğan n'est pas le seul à Manchester qui pourrait tenter une autre expérience.

Alors que Pep Guardiola a vu son assistant de longue date Rodolfo Borrell quitter aussi le navire après neuf ans à City pour devenir directeur sportif en MLS, Riyad Mahrez va rejoindre l'Arabie saoudite, Kyle Walker est pressenti pour renforcer le Bayern Munich et Bernardo Silva, qui a toujours des envies d'ailleurs, ne cesse de faire l'objet d'intérêts majeurs. Si Aymeric Laporte et Joao Cancelo sont aussi évoqués pour trouver une autre crémerie, on parle donc de nombreux cadres du vestiaire qui pourraient changer d'air, alors qu'ils arrivent pour beaucoup en fin de cycle à City après avoir désormais tout gagné sous le maillot mancunien.

Pendant ce temps-là, Arsenal s 'est activé

Toujours sous la menace de sanctions pour avoir violé pendant neuf saisons le règlement financier de la Premier League et alors que Pep Guardiola ne souhaite pas garder contre son gré un joueur désireux de voir ailleurs, Manchester City pourrait alors subir une saignée surprenante pour une équipe arrivée sur le toit de l'Europe. Le club mancunien s'active bien sûr pour se renforcer. Mais la piste Josko Gvardiol (Leipzig) patine alors que Jude Bellingham (Real Madrid) et Declan Rice (Arsenal) ont eux pris d'autres options pour la suite de leur carrière. Pendant ce temps-là, Arsenal semble à l'inverse tout faire pour se donner les moyens de ses ambitions en cassant sa tirelire avec Rice (116 millions, West Ham), Kai Havertz (75 M, Chelsea) ou encore Jurrien Timber (40M, Ajax). De quoi se dire que les cartes pourraient être rabattues en Premier League ?

Il est prématuré de le penser. Déjà car Manchester City possède une base solide, apte à l'amener vers les sommets. Surtout, il faudra évidemment attendre la fin de ce mercato estival pour savoir si les Citizens perdent vraiment tous les joueurs pressentis sur le départ. Et pour observer aussi quels éléments vont venir renforcer le navire mancunien car City ne restera évidemment pas sans rien faire. Si Pep Guardiola a peut-être aussi senti le besoin de renouveler un peu son groupe pour relancer la machine après une saison si aboutie, on n'imaginait cependant pas City vivre un tel été après avoir touché son Graal en Europe.

Eurosport.fr