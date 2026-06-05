Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a officiellement un nouveau patron. Lors d’une cérémonie de passation empreinte de solennité et de fraternité, le ministre sortant, Me Mouhamadou Bamba Cissé, a transmis le témoin à Mouhamadou Makhtar Cissé. Hommage républicain, bilan apaisé et engagements tournés vers le quotidien des Sénégalais : les deux hommes ont placé leur intervention sous le signe de l’écoute, de la proximité et du service de l’État.

Une nouvelle page s’ouvre, dans la confiance et la continuité, au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique. Nommé dans le gouvernement formé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô, Mouhamadou Makhtar Cissé a officiellement pris fonction, hier, à l’issue d’une cérémonie chaleureuse avec son prédécesseur, Me Mouhamadou Bamba Cissé. Devant les autorités administratives et sécuritaires ainsi que les collaborateurs du département, le ministre sortant a rappelé que la vocation première de ce ministère est de veiller, jour après jour, sur la sérénité et le bien-être des populations. « De vous dépend la paix publique, la tranquillité publique, la salubrité publique et la sécurité publique », a-t-il confié à son successeur, dans un esprit de transmission apaisée, soulignant combien le département accompagne les citoyens au plus près de leurs préoccupations.

Après près de neuf mois à la tête du ministère, Me Mouhamadou Bamba Cissé a dressé un bilan qu’il juge encourageant et porteur d’espoir. Il a mis en avant une présence plus rassurante des forces de sécurité aux côtés des populations, une coordination renforcée et confiante entre la police et la gendarmerie, ainsi qu’un retour progressif de la quiétude dans plusieurs localités. Le ministre sortant a également salué les avancées dans l’administration territoriale, avec l’adoption d’un plan stratégique de développement, et les efforts en faveur de la sécurité civile, grâce à des services d’incendie et de secours toujours plus proches des familles.

Parmi les initiatives dont il se félicite figurent aussi la libération bienveillante des espaces publics, la protection des enfants et le dialogue nourri avec les autorités religieuses et coutumières. Remerciant le président Bassirou Diomaye Faye et le président de l’Assemblée nationale Ousmane Sonko pour leur confiance, Me Bamba Cissé a salué avec émotion l’engagement des personnels du ministère et la collaboration sereine des populations tout au long de sa mission.

« Servir la République, servir les Sénégalais »

Recevant les attributs de sa nouvelle fonction, Mouhamadou Makhtar Cissé a placé son intervention sous le signe de l’écoute et du service au citoyen. Inspecteur général d’État, il n’est pas un inconnu des allées du pouvoir : dernier ministre de l’Intérieur de Macky Sall, il a occupé à deux reprises le poste de ministre-directeur de cabinet du président de la République, et fut tour à tour ministre du Budget puis ministre de l’Énergie. Ce haut commis de l’État a également dirigé la Douane sénégalaise avant de prendre la tête de la Senelec. Conscient de la portée de sa mission, le nouveau ministre a surtout tenu à rassurer ses concitoyens : le ministère de l’Intérieur est, avant tout, une maison au service de la sécurité, de la dignité et de la cohésion de la Nation. « Je n’ai pas accepté cette charge pour administrer. Je l’ai acceptée d’abord pour servir », a-t-il déclaré avec sobriété.

Le nouveau ministre a insisté sur sa volonté de protéger les citoyens dans le respect le plus scrupuleux de leurs droits et libertés. « Je ne demanderai jamais aux forces de défense et de sécurité ce que la loi ne leur permet pas », a-t-il assuré, dans un message d’apaisement adressé à tous, agents comme citoyens. Veiller sur la sécurité de chacun, préserver les libertés publiques, rapprocher l’État des territoires et offrir un service public plus humain et plus accessible figurent parmi les priorités qu’il a énumérées. Pour Mouhamadou Makhtar Cissé, ce ministère ne se résume pas à la sécurité : il est aussi celui de l’écoute, de la proximité, de la protection civile et de la confiance entre l’État et les citoyens. Cette passation, vécue dans la sérénité, ouvre un nouveau chapitre pour un département appelé à veiller, avec bienveillance et constance, sur la stabilité, la concorde et la cohésion nationale.