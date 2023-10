Au Sénégal, plus de la moitié des entreprises sont concentrées dans la capitale. Ce qui fait que les autres agglomérations restent peu attractives pour les investisseurs qui sont confrontés à un problème de mobilité dans Dakar. Pour sortir du tunnel, la Commission mobilité et attractivité s’est réunie pour lancer ses perspectives.

La mobilité et l’attractivité sont des problématiques qui sont au cœur des préoccupations de l’État du Sénégal. C’est dans ce cadre que l'Agence pour la promotion de l’investissement et des grands travaux (Apix SA) qui assure le secrétariat permanent du Conseil présidentiel de l’investissement (CPI), cadre institutionnel de référence du dialogue public-privé au Sénégal, a organisé un atelier avec la commission chargée de ces problématiques. Dirigée par Alla Guèye Sène, la Commission mobilité et attractivité s’est penchée sur les questions inhérentes. Monsieur Sène a estimé que la mobilité et l’attractivité ont un fort enjeu de sécurité économique pour les populations.

Pour lui, ‘’les problèmes de mobilité et d’attractivité des territoires se mesurent en termes de cadre de vie. Il est nécessaire de décloisonner l’Administration pour rationaliser les moyens des territoires’’. Dans le même sens, indique le président de la commission, ‘’l’entreprise doit se déployer partout au Sénégal. Et 75 % des entreprises sont dans la capitale sénégalaise. Dakar, c’est 550 km2 sur un pays qui fait presque 200 mille km2. Dakar, c’est 7 000 personnes au km2, avec une moyenne nationale de 300 personnes au km2, avec des niveaux inacceptables comme Kédougou, avec 15 personnes au km2. Donc, il faut équilibrer tout cela, parce que si on veut transformer un pays, c’est tous les territoires qui doivent participer à la génération des ressources’’, a suggéré Alla Guèye Sène.

C’est dans cette perspective allant dans le cadre de la relance du CPI que l’Apix a mis en place quatre groupes thématiques dont l’un est chargé de la mobilité et de l’attractivité. Ainsi, le président de cette commission a déclaré que les problèmes d’attractivité et de mobilité dans nos territoires ne peuvent se régler que par un décloisonnement de l’Administration.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)