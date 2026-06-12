C’était le jour le plus attendu par les fans de football. Ce jeudi soir, la Coupe du Monde FIFA 2026 a débuté officiellement avec une affiche entre le Mexique et l’Afrique du Sud au stade Azteca de Mexico, pour un remake de l’affiche du Mondial 2010. Après une cérémonie tout en couleurs et festive, à l’image du Mexique, il fallait désormais assurer le spectacle sur le terrain. Pour l’occasion, devant son public, la formation de Javier Aguirre s’est présenté en 4-3-3 avec notamment Julián Quiñones, meilleur buteur de la Saudi Pro League devant Cristiano Ronaldo, et Raul Jimenez en attaque.

Sur le papier, l’Afrique du Sud semblait aussi avoir son mot à dire, surtout avec sa réputation d’équipe joueuse et ce gros noyau de joueurs du club Mamelodi Sundowns. Mais cette image des Bafana Bafana et du fameux style Hugo Broos n’a pas réellement été confirmée. Bien au contraire. Avec un niveau technique très faible, les coéquipiers de Teboho Mokoena ont été complètement asphyxiés par une formation mexicaine qui a pris la rencontre par le bon bout.

Le portier sud-africain, Ronwen Williams, par des interventions décisives, a retardé l’échéance. Mais pas pour longtemps. Après une grossière perte de balle du défenseur Sithole, c’est Julián Quiñones qui a ouvert le score et a marqué donc le premier but de cette Coupe du Monde 2026. Le portier du Mamelodi Sundowns a dû intervenir à la 42e minute pour maintenir son équipe en vie.

En seconde période, on espérait voir une Afrique du Sud bien plus ambitieuse. Cela n’aura pas été le cas. Après seulement 4 minutes après la reprise, Sithole, déjà coupable de la perte de balle sur le but mexicain, est expulsé pour une faute sur Jimenez (49e) en tant que dernier défenseur. Quinze minutes plus tard, sur un excellent centre d’Alvarado, Raul Jimenez a fait le break (67e) et a scellé définitivement la victoire de son équipe. Les Bafana Bafana ont été incapables de réagir, encore moins à 10 contre 11. Pour ne pas arranger les choses, l’attaquant Themba Zwane est aussi expulsé, laissant son équipe à 9, à cause d’un coup de coude sur un défenseur. La fin de match des Mexicains sera toutefois un peu ternie par le rouge reçu par César Montes.