Idrissa Seck, l’un des grands perdants de l'élection présidentielle du 24 mars dernier, s’est exprimé ce mercredi 10 avril à la grande mosquée Moussanté de Thiès, après la prière de la Korité dirigée par l'imam ratib Babacar Ndour. L'ancien Premier ministre estime que l'heure est à l'action, le débat étant clos.

« Le peuple a décidé souverainement, nous acceptons cette décision-là et prions pour que les nouveaux dirigeants délivrent les résultats qu'ils ont promis au peuple sénégalais sur la cherté de la vie, l'emploi des jeunes, la justice, entre autres », a déclaré l’ancien Premier ministre qui a obtenu 0,9% des suffrages, n’ayant pratiquement pas battu campagne pour des raisons non élucidées jusqu’ici.

Il a formulé des prières pour que les nouveaux dirigeants répondent aux attentes de la population sénégalaise en matière de coût de la vie, d'emploi des jeunes et de justice, entre autres.

L'ancien président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) a affirmé « être au service du pays » et qu'il restera toujours «au service du pays, quelles que soient les circonstances ». Il a rendu hommage à l'imam Babacar Ndour, renouvelant son serment selon les enseignements divins et ceux du Prophète Mohammad (SAW). Il lui souhaite longévité et santé afin qu'il continue à remplir sa mission à la tête de la grande mosquée.