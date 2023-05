De passage dans la capitale de la Petite Côte, le ministre de l’Économie numérique et des Télécommunications a révélé la place du numérique dans l’économie sénégalaise. Selon Moussa Bocar Thiam, une bonne partie de l’économie du pays découle du numérique.

Le ministre de l’Économie numérique et des Télécommunications est convaincu de l’importance de son département dans l’essor économique du Sénégal.

Selon lui, le numérique est le domaine de l’avenir, puisque, ‘’dans les prochaines années, la plupart des emplois dans leur majorité découleront du numérique’’, a-t-il soutenu.

Sur cette lancée, il renseigne que ‘’10 % du PIB de l’économie sénégalaise est le fruit du numérique et nous irons jusqu’à 20, voire 40 %‘’, assure-t-il.

En effet, précise Moussa Bocar Thiam, ‘’les plus grandes entreprises au monde sont celle qui sont dans le numérique ; les plus grands pourvoyeurs d’emplois dans le monde sont des entreprises du numérique. Donc, vous les jeunes, il faut savoir que l’avenir, c’est le numérique’’.

Toutefois, souligne le ministre, ‘’il est important de préciser que c’est un outil merveilleux, mais qui peut être dangereux, surtout si vous en faites un outil machiavélique ou un outil contraire aux bonnes mœurs’’.

C’est d’ailleurs pour cette raison, renseigne-t-il, que ‘’le président de la République a beaucoup investi dans le numérique, pour la sauvegarde de nos données. Il a investi plus de 200 milliards. C’est la guerre des données ; il l’a fait pour notre sécurité, certes, mais aussi pour assurer la souveraineté numérique du Sénégal et ceci après la souveraineté alimentaire, la souveraineté territoriale. Aujourd’hui, nous avons la souveraineté numérique’’.

Au regard de ces enjeux qu’il juge grands, Moussa Bocar Thiam poursuit : ‘’J’invite les jeunes à se former dans le domaine des nouvelles technologies, parce que c’est l’avenir. Il n'y a pas d’autre avenir pour vous que le numérique. Il faut que le jeune Sénégalais le comprenne comme l’ont compris le jeune New-Yorkais et le jeune ¨Parisien.’’

Mais il faut faire attention à son usage, avertit le ministre. ‘’C’est pourquoi, dans cette ville balnéaire qui est la commune de Mbour, j’invite les jeunes à être responsables, à être prudents dans le traitement de ces instruments du numérique. Il faut faire attention à certaines utilisations. Je vous rappelle que la sécurité est assurée. Ce n’est plus possible de dire tout ce que vous voulez, de gâcher la vie des gens et dormir tranquillement comme si de rien n’était. Ce n’est plus possible. Donc, il faut en faire un usage positif, mais pas un usage erroné’’.

C’est dans cette perspective que ‘’le 16 mai prochain, nous allons mettre en service notre câble sous-marin sénégalais pour relier le Sénégal au reste du monde. La cérémonie de lancement sera présidée par le président de la République et ça sera l’occasion pour les jeunes de rencontrer plus de 150 entreprises’’, annonce le ministre de l’Économie numérique et des Télécommunications.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)