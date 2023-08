Le sélectionneur national s’est félicité du jeu de ses joueuses, après la victoire contre l’Egypte, hier. Moustapha Gaye espère que les Lionnes vont reproduire cette même prestation face au Cameroun.

‘’Je ne peux pas commencer sans féliciter les joueuses qui en ont fait leur match. Depuis avant-hier, elles ont décidé vraiment d’élever leur niveau de performance. Contre l’Egypte, ce n’était pas évident dans un contexte de perte de confiance. Mais aujourd’hui, elles ont fait le match qu’il fallait même si c’était assez compliqué. L’Egypte est une équipe assez technique. Dans le jeu intérieur, avec Fatou Babou Diagne, Oumoul Khaïry et les autres, elles ont fait le match qu’on attendait d’elles. Fatou a fait un super match, comme les autres d’ailleurs. Je disais que pour relever le défi, il faut qu’on y aille à 12. On ne peut jouer à six ou sept joueuses pour gagner un championnat africain. Pour aller le plus loin possible, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. C’est un peu ça qui fait ma fierté aujourd’hui. Chacune des filles était concernée et a apporté un peu ce qu’elle a pu.’’

‘’Fatou Babou Diagne a été énorme’’

‘’Fatou Babou Diagne a été énorme aujourd’hui. On n’attend que ça d’elle. Maintenant ce sont des performances qu’il faut relativiser et mettre dans un contexte général. Pour marquer 17 points, il faut être bien approvisionné et elle a été très bien servie par ses partenaires. Je pense qu’aujourd’hui la satisfaction c’est le jeu d’ensemble. Tout le monde a participé. Une équipe c’est un ensemble de joueuses. On n’a pas besoin de mettre des noms. On a besoin de profils qui répondent à un contexte précis. Que Yacine soit sur le banc en première période ou que c’est Aya en seconde période et Ciarra presque toute la 2e mi-temps, selon ma conception des choses, on ne peut pas être une bonne équipe si on se repose sur une ou deux choses. Il faut que tout le monde participe et qu’on ait confiance en toutes les joueuses. Ndeye Fatou Pouye, Arame, Couna Ndao, tout le monde a apporté.’’

‘’Que chaque fille prenne conscience que ça va être dur dans la raquette’’

‘’On pèche depuis le début sur les 2es chances et dans l’impact physique au niveau de la défense. C’est un problème d’ensemble. Il faut que chaque fille prenne conscience que ça va être dur dans la raquette. Maintenant comment on va jouer demain, je ne sais pas encore. On prendra ce soir une vidéo, bien la regarder. Mais là où je ne suis pas d’accord c’est comment on peut jouer deux matchs en moins 24 heures. Ça me pose vraiment problème dans un championnat qu’on dit continental. Si cela a été établi avant, on va se soumettre. Mais c’est un peu gênant. Il faut se reposer et être prêt à répondre demain. Le défi n’est pas uniquement physique, il est aussi conceptuel, stratégique. On va voir comment aborder le match demain. L’équipe s’est améliorée en défense d’une manière sensible. Il faut essayer de le maintenir et d’être performant à chaque match, d’être plus dur. On va essayer, mais je pense que les filles se remettent un peu d’une épidémie de grippe qui les avait terrassées. Aya a encore des séquelles, Fatou Dieng se porte mieux. On espère demain que ça va être un autre match. Il faudra trouver l’énergie pour être toujours là.’’