Les femmes du village de Tchickine, dans la commune de Ndiaganiao, vont pousser un ouf de soulagement, avec la mise en marche d’un forage construit par la municipalité, en partenariat avec une ONG. L’inauguration a été faite ce weekend par la mairesse Tenning Sène, en compagnie des partenaires donateurs. Les bénéficiaires ont exprimé leur joie de tourner une nouvelle page de leur vie.

‘’Maintenant, tout va très bien. Notre problème, c'était le manque d'eau. On se réveillait à 4 h ou à 3 h du matin pour avoir de l'eau. Parfois même, les femmes restaient ici jusqu'à 6 h du matin et on ne voyait pas une goutte d'eau. L'eau est la source de vie. Quoi qu'il en soit, sans eau, on ne peut rien faire. Nous remercions Tenning et nous prions pour elle’’. Ce sont les propos d’une femme qui habite le village de Tchikine.

Astou Sène, qui s’exprimait lors de la cérémonie d’inauguration d’un forage dont sont bénéficiaires les populations de son village, souligne que cet ouvrage est une aubaine pour les populations bénéficiaires qui vont être soulagées de la recherche effrénée du liquide précieux. Elle rappelle : ‘’Auparavant, on allait vers les puits et les rivières pour chercher de l'eau et nous courrions beaucoup de risques. On parcourait des kilomètres pour chercher l'eau. Mais on se réjouit de cette eau qui est présente maintenant. Nos difficultés sont réglées.’’

Il s’agit, en fait, d’un forage qui peut couvrir jusqu'à 5 000 personnes. ‘’Le forage a une profondeur de 95 m. Il y aura aussi 20 panneaux solaires qui pourraient même alimenter les autres localités alentours. Cinq mille personnes sont bénéficiaires sur ce forage. Nous parlons de personnes, mais il faut comprendre qu’elles ne sont pas les seules à vivre ici, il y a les animaux et eux aussi pourront en bénéficier. Le coût global est estimé de 21 millions francs CFA’’, a renseigné Mouhamad Lamine Sarr, représentant de l’ONG Arpirca (Association pour la renaissance du patrimoine islamique et de la revivification de la culture arabe au Sénégal).

Dans ce sens, ajoute le maire de la commune de Ndiaganiao, Dr Tenning Sène, ‘’comme vous l'avez vu, avec une bonne profondeur, mais aussi un forage qui fonctionne au solaire. Ce qui va épargner des coûts de pompage avec l'énergie comme le gasoil et autres’’.

À en croire le maire, par ailleurs Directrice générale de l’Agence nationale de l’aquaculture, ‘’la population s'en réjouit parce que c’est vrai que nous sommes connectés aux réseaux hydrauliques de Palmarin, mais la disponibilité de l'eau pose parfois problème. Il est parfois bas et il y a des coupures. Et ce forage-là viendra en secours par rapport à la disponibilité de l'eau, va alléger les tâches aux femmes et parfois, quand il n'y a pas d'eau, elles sont obligées d'aller puiser au niveau des puits et autres. Je pense que ce forage est quelque chose de très utile pour la communauté’’.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)