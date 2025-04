La mort de Ngagne Mbaye, abattu ce vendredi au Brésil, vient allonger la liste des ressortissants sénégalais tués à l'étranger. Mais pendant ce temps, comment réagissent réellement les autorités sénégalaises ?

Les faits se sont déroulés le vendredi dernier au Brésil, plus précisément dans l'État de São Paulo, au marché Brás. Sur une vidéo devenue rapidement virale sur les réseaux sociaux, on voit un groupe de ressortissants sénégalais déterminés à en découdre avec les forces de l'ordre brésiliennes pour conserver leurs marchandises. La rixe dure quelques minutes. Vêtu d'un t-shirt blanc, Ngagne Mbaye fait preuve de pugnacité pour préserver son bien, face aux limiers de São Paulo qui ne l'entendent pas de cette oreille.

Dans cette énorme confusion, un coup de feu, à peine audible, retentit et le ressortissant sénégalais est touché. Il perd à la fois sa marchandise et sa vie. Un peu plus tard, on apprendra que le regretté Ngagne Mbaye était originaire du village de Mbayène, dans la commune de Taïba Ndiaye, département de Tivaouane.

Dans la foulée de ce drame, l'ambassade de la République du Sénégal en République fédérative du Brésil a exprimé "sa profonde douleur". La représentation sénégalaise dans ce pays d'Amérique latine, "en ces circonstances douloureuses", a invité par ailleurs "tous ses ressortissants au calme, à la sérénité et au respect des lois et règlements du Brésil".

Rappelons que les "hautes autorités sénégalaises" ont été mises au courant et qu'une "enquête judiciaire" a été ouverte. L'ambassade révèle suivre de très près son évolution.

Informée également du “décès tragique” de ce ressortissant sénégalais, la tutelle, qui a réagi le lendemain de l'incident, fait part de sa “tristesse et de sa consternation”. Le ministère des Affaires étrangères a par ailleurs confirmé que “les démarches sont entreprises” via la représentation diplomatique pour “faire la lumière sur les circonstances de ce drame”.

En fin de compte, même si on pouvait reprocher à l'agent pauliste d'avoir eu la gâchette un peu trop facile lors de cette opération, une simple obéissance de feu Ngagne Mbaye aurait pu éviter ce drame. Ce n'est pas pour rien qu'à côté de l'élan d'indignation sur les réseaux sociaux, des voix se sont élevées pour inviter les membres de la diaspora sénégalaise à être plus vigilants vis-à-vis des règles de leurs pays d'accueil. Car ailleurs, d'aucuns tiennent à un cadre de vie plus ou moins normal et acceptable.

En même temps, il faut espérer enfin que la diplomatie sénégalaise soit assez forte pour que la disparition de Ngagne Mbaye ne reste pas impunie. On se rappelle le décès de Pape Faye, ce ressortissant sénégalais tué le 19 décembre 2024 à Kéniéba, au Mali. Selon Horizon sans Frontières, sa disparition portait à 22 le nombre de Sénégalais tués à l'étranger cette même année. Ils sont nombreux, tous ces Sénégalais morts loin de chez eux dans des conditions parfois douteuses.

Plus récemment encore, le 10 mars dernier, un compatriote sénégalais a perdu la vie en Espagne. Abdoulaye Kane, âgé de 36 ans, a été retrouvé mort, criblé de balles. "Il était originaire de la Casamance et vivait depuis 2006 en Espagne, en situation régulière. Notre compatriote était marié et père de deux enfants’’. HSF a dénoncé avec la plus grande fermeté ce crime odieux et demandé que toute la lumière soit faite.

MAMADOU DIOP