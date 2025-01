Hier, plusieurs nominations ont été effectuées par le Chef de l’État à l’occasion du Conseil des ministres. Au titre de la Présidence de la République, Thialy Faye, titulaire d’un diplôme d’études approfondies en droit de l’environnement et d’un master 2 en politique et administrations fiscales, est nommé Président de l’Initiative pour la Transparence dans les industries extractives, en remplacement d'Oulimata Sarr. À la Primature, Arona Touré, ingénieur statisticien et conseiller technique à la Primature, est nommé directeur de la Coopération technique, en remplacement de Papa Birama Thiam, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Amadou Cisse, agroéconomiste et expert en suivi-évaluation, est nommé président du Conseil d’Orientation du Bureau Opérationnel de Coordination et de Suivi (BOCS).

Au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, la nomination faisant naître des polémiques est celle de Coumba Diallo, artiste et titulaire d’un Master II en Sciences Politiques, Relations Internationales et Diplomatie. Elle est nommée Présidente du Conseil d’Administration (PCA) du Théâtre national Daniel Sorano, en remplacement de Monsieur Keyssi Bousso. Pour sa part, Ibrahima Wane, professeur titulaire de Littérature africaine orale et de Civilisations africaines à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, est nommé Président du Conseil d’Administration (PCA) du Musée des Civilisations noires. Il remplace Abdoulaye Racine Senghor, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

À l’École nationale des Arts et Métiers de la Culture (ENAMC), il y a un nouveau Président du Conseil d’Administration (PCA) : Mouhamadou Samsoudine Sadio est remplacé par Mamadou Macina Diarra Camara, professeur d’arts plastiques.

Au titre du ministère de l’Intégration Africaine et des Affaires étrangères, Aboubacar Sadikh Barry, conseiller des Affaires étrangères principal, matricule de solde 604 133/I, précédemment ambassadeur du Sénégal au Ghana, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal auprès de Karin Keller-Sutter, Présidente de la Confédération Suisse, en remplacement de Coly Seck, appelé à d’autres fonctions. Pour sa part, Adama Fall, chancelier des Affaires étrangères principal, matricule de solde 616 059/G, précédemment vice-consul au consulat général du Sénégal à Lyon, est nommé consul général du Sénégal à Paris, en remplacement d'Amadou Diallo.

Mansor Ciss, chancelier des Affaires étrangères principal, matricule de solde 616 050/P, précédemment deuxième conseiller à l’ambassade du Sénégal au Japon, est nommé consul général du Sénégal à Abidjan, en remplacement de Mouctar Belal Ba. Youssoupha Ndiaye, chancelier des Affaires étrangères principal, matricule de solde 616 053/M, précédemment deuxième conseiller à l’ambassade du Sénégal à Lisbonne, est nommé consul général du Sénégal à Lyon, en remplacement d'Ibrahima Mbodji. Précédemment vice-consul au consulat général du Sénégal à Lusaka, Maguette Sow, chancelier des Affaires étrangères principal, est nommé consul général du Sénégal à Lusaka, en remplacement de Habibou Tall.

Plusieurs autres nominations ont été faites dans divers ministères.