‘’Sant rek’’ est le premier clip de Coumba Gawlo Seck, depuis son retour sur la scène musicale. À travers cette chanson, la diva de la musique sénégalaise rend hommage à Dieu et au peuple sénégalais de l’avoir soutenue dans les moments difficiles.

Après son concert retour au mois de mai dernier, Coumba Gawlo Seck a sorti un nouveau single intitulé ‘’Sant rek’’ (remerciement). Un clip vidéo de trois minutes cinquante-deux secondes, tourné au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio. Il a été réalisé par le groupe Gelongal qui travaille avec Coumba Gawlo depuis douze ans. Une chanson rythmique, accompagnée par des chœurs et des accoutrements dignes d’une diva.

En conférence de presse, Coumba Gawlo est revenue sur le sens de sa chanson. “ J’ai été en retrait pendant trois ans. Je reprends les choses là où je les avais laissées, en voulant les porter plus loin encore. C’est le but de ma reprise. L’autre chose, la musique pour moi, c’est une diversité, c’est un échange de genre, de langue, de culture, de tradition. À travers ‘’Sant rek’’ qui rend grâce à Allah (SWT), rend hommage au peuple sénégalais pour m’avoir soutenue, accompagnée depuis l’enfance et surtout pour avoir souffert pendant que j’étais dans ces moments difficiles. C’est une manière de bercer ma communauté avec la langue wolof. Le volet musical vient s’ajouter à cela, pour donner l’ouverture internationale. J’avais besoin de m’amuser, de faire les choses que j’aime’’, explique-t-elle.

Pour la diva, tout le monde doit rendre grâce à Dieu, quel que soit ce qu’il traverse. ‘’Sant’’ (remercier) doit être un message, un discours, un vocabulaire que les gens utilisent régulièrement.

Abordant les couleurs portées dans le clip, la chanteuse donne des éclaircissements. ‘’Le blanc et le noir ont une signification. Le noir, en dehors de son aspect esthétique et de finesse, c’était l’ombre, le deuil, la souffrance, la solitude. Je sors de ce noir, je me retrouve dans le blanc, la lumière. C’est ce que représente le blanc à la fin de la vidéo pour dire que j’étais dans la solitude, dans l’ombre. Maintenant, je suis dans la lumière grâce à Dieu à qui je rends hommage’’, explique-t-elle.

Coumba Gawlo a, par ailleurs, expliqué le choix du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. ‘’Pour le stade Abdoulaye Wade, c’est un magnifique endroit. Il fait partie des plus beaux joyaux que nous avons. Le fait d’avoir tourné dans ce stade va au-delà de l’affection envers le président Wade. J’avais envie de rendre hommage au Sénégal et il n’y a que ce stade qui symbolise le Sénégal. Ce stade symbolise la générosité, la solidarité, la cohésion. L’autre raison est que ce joyau mérite d’être promu et une vidéo, c’est pour la postérité’’, confie la diva sénégalaise.

‘’Tout danse dans la vidéo, le stade, la lumière. C’était important pour nous de dire que tout ce que nous faisons est pensé et bien écrit et réfléchi’’, ajoute Coumba Gawlo.

Avant d’annoncer la sortie d’un prochain single, le retour des duos avec d’autres artistes et le début de ses tournées nationales et internationales.

NDEYE KHOUDIA DIENG(SYTAGIAIRE)