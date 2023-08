A cause d'un différend avec les arbitres dirigés par Malang Diédhiou, le président de l'ONCAV a décidé de recourir aux arbitres bénévoles pour couvrir les matches du mouvement Navetane. Les départements qui ont décidé de recourir à l'arbitrage des professionnels ont tout simplement été sanctionnés.

Invraisemblable, incroyable, irresponsable. Les qualificatifs ne sont pas de trop pour caractériser ce qui se passe dans le mouvement Navetane depuis l’année dernière. C’est à se demander si les dirigeants du mouvement ont pleine conscience du niveau de violence qui gangrène ces compétitions populaires, qui se déroulent pendant les vacances et qui drainent énormément de monde. Depuis l’année dernière, les ASC subissent les caprices d’un président en poste depuis plus de deux décennies, qui, suite à un différend avec les arbitres officiels de la Commission centrale des arbitres (CCA), a tout simplement décidé de confier les matches à des arbitres bénévoles. Jusque-là, les ASC se sont exécutées, malgré elles. A Rufisque, les conséquences ont été très fâcheuses, avec des violences dues à de mauvaises décisions de ces bénévoles ; des violences qui ont même entrainé une perte en vie humaine, rappelle le coordinateur du Mouvement Rufisque Navetane Fair-Play, Libasse Mboup, ancien capitaine de l’ASC Diamagueune.

Cette année, l’ODCAV, avec la bénédiction de la hiérarchie, avait pu trouver un accord avec la sous-commission régionale des arbitres (S-CRA) de Rufisque pour renouer avec les vrais arbitres. Suite à l’accord qui a été trouvé, les compétitions avaient été lancées depuis le 16 août. A la surprise générale, une circulaire publiée par le tout puissant Amadou Kane décide de faire cesser la collaboration avec ces arbitres professionnels. Sur un ton martial, Monsieur Kane déclare : ‘’Au fil du temps, nous avons malheureusement été témoins des nombreux échecs lors des rencontres et négociations entre l’ONCAV et les arbitres… En attendant (un règlement définitif du problème), nous vous instruisons de prendre des mesures immédiates pour cesser toute collaboration avec les arbitres (CRA et S-Cra) jusqu’à nouvel ordre.’’ Autrement dit, Amadou Kane demande la suspension immédiate de toute collaboration avec les arbitres officiels, pour travailler avec les bénévoles.

Les arbitres bénévoles, source de violence

Aussitôt dit aussitôt fait. Depuis le 24, les compétitions sont suspendues dans tout le département de Rufisque, provoquant l’ire des présidents et supporters des ASC, qui crient leur ras-le-bol. Dans d’autres localités du Sénégal, des zones ont pris la décision de braver l’interdiction, en continuant tout bonnement leurs activités. Selon le coordinateur du Mouvement Navetane fair-play, cette décision est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Monsieur Mboup : ‘’Rufisque n’acceptera pas de jouer cette année avec des bénévoles. Nous rappelons à Amadou Kane qu’un de nos frères a perdu la vie l’année dernière suite à des violences entrainées par de mauvaises décisions de ces arbitres bénévoles ; nous rappelons qu’un frère a vu sa jambe fracturée suite à des affrontements au niveau des tribunes à cause de ces bénévoles. Cette année, il est hors de question de jouer avec ces arbitres bénévoles. Nous savons que même avec les professionnels il y aura toujours des erreurs, mais la probabilité est moins importante. Et il y a une certaine confiance que les bénévoles ne peuvent pas avoir.’’

Chez les arbitres, on se refuse à tout commentaire. Pour les hommes de Malang Diédhiou, c’est une affaire interne au mouvement et qu’il faut s’adresser aux instances du mouvement pour des éclairages. Interpellé, le président de la Commission centrale des arbitres (CCA), Malang Diédhiou, déclare : ‘’Il faut poser la question à Amadou Kane. Vous avez vu que les arbitres étaient en train de couvrir les matches, parce qu’il y avait un accord qui avait été trouvé avec des représentants des deux structures. Nous, nous étions dans les dispositions de reprendre ; c’est Amadou Kane qui a décidé d’interrompre les compétitions, il faut donc s’adresser à lui. Nous ne voulons pas nous prononcer sur cette question au risque d’ajouter à la polémique.’’ Sur les raisons de ce différend qui commence à durer, Malang s’agace et s’interdit tout commentaire : ‘’Ce que je peux vous dire, c’est que les arbitres officiels sont disposés à couvrir les matches de l’ONCAV. Même pour les phases nationales, nous étions prêts. C’est Amadou Kane qui n’en a pas voulu, moi je ne veux pas entrer dans les détails. Si vous voulez connaitre les raisons adressez-vous à Amadou Kane. Mais moi je vous dis que les arbitres ont tourné la page depuis longtemps.’’

Aux origines du litige

En fait, cette histoire remonte à quelques mois. Au niveau de la région de Saint-Louis, des arbitres ont été sanctionnés par les instances compétentes. Malgré ces sanctions disciplinaires, le mouvement Navetane continuait de les utiliser, nonobstant le désaccord exprimé par la sous-commission régionale des arbitres. Par la suite, l’instance arbitrale décide de sévir, en boycottant tout simplement les activités du mouvement dans cette zone. ‘’L’année dernière, à un moment, les arbitres avaient demandé à ce qu’on arrête les bénévoles. Sinon ils vont se retirer des compétitions… Après l’échec des négociations, les arbitres se sont retirés ; cela a failli paralyser le déroulement des phases nationales. L’ONCAV a alors eu recours à ces bénévoles pour poursuivre les compétitions. Cela a également été étendu à tous les niveaux.’’

Face aux nombreux cas de violence soulevés par l’arbitrage de ces bénévole, certaines ODCAV, avec l’accord de la hiérarchie, ont négocié avec les CRA et S-CRA pour la couverture de leurs matches. ‘’Nous avons discuté et nous sommes tombés d’accord sur le fait que ce sont les officiels qui doivent officier. Alors qu’il ne restait plus qu’à commencer, Amadou Kane a dit qu’il faut donner 60% aux officiels et les 40% aux bénévoles. Les gens ont dit non. Par la suite, il a été retenu que chaque ODCAV doit faire ce qui l’arrange, choisir de travailler avec des bénévoles ou avec des officiels. A Rufisque, nous avons pris l’option de travailler avec les officiels. On a commencé nos compétitions. A cause d’un nouveau différend survenu à Mbour, on veut nous faire payer les pots cassés. Nous pensons qu’il était plus sage de prendre en charge les localités où il y a des problèmes et de laisser celles qui n’ont aucun problème mener leurs activités’’, renseigne cette source.

Joint par téléphone, le président de l’ONCAV s’est refusé à tout commentaire via téléphone. ‘’Je ne peux pas me prononcer au téléphone. Soit vous vous déplacez soit vous attendez mon retour sur Dakar’’, lance-t-il avec courtoisie depuis Kaffrine où il se trouve en raison des phases nationales.

Dans le département de Rufisque, dirigeants, présidents d’ASC et supporters semblent sur la même longueur d’onde. Pour eux, il est hors de question de reprendre les compétitions avec des bénévoles. ‘’Nous avons à Rufisque des arbitres officiels suffisants et compétents. Nous n’avons aucun problème avec eux. Les gens ont dépensé beaucoup d’argent dans les préparatifs, avec notamment les achats de joueurs, nous espérons que des solutions seront trouvées rapidement pour que les compétitions puissent être poursuivies’’, soutient Monsieur Mboup.

Hier, les 84 ASC du département devaient tenir une conférence de presse avant d’y sursoir sur demande du président de l’ODCAV. Dans un audio diffusé dans les réseaux sociaux, ce dernier essaie de raisonner ses éléments. ‘’Nous avons tous le même souhait. Nous voulons poursuivre nos compétitions avec nos arbitres officiels. Je vous demande juste d’attendre un peu, qu’on se réunisse, harmoniser nos positions, avant de prendre des décisions, qui vont engager toutes les ASC du département. Il faut d’abord harmoniser nos positions’’, plaide le président de l’ODCAV, qui espère un dénouement heureux de cette affaire, afin que Rufisque puisse continuer avec ses arbitres officiels.

MOR AMAR