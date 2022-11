Pour relancer la société Dakar Dem Dikk, un diagnostic a été fait. Pour résoudre les problèmes, il faut 3 milliards F CFA qui permettront, en 12 semaines, de monter 120 bus au niveau de Dakar urbain, d’après le nouveau directeur général de cette société, Oumane Sylla.

Le lancement de deux départs pour Kaffrine et le deuxième départ pour augmenter la fréquence pour la région de Kédougou, dans le cadre du trafic Sénégal Dem Dikk, a permis, hier, au directeur général de la société de transport public Dakar Dem Dikk de faire le point sur l’état des bus en panne au niveau de l’entreprise qu’il dirige.

Pour Ousmane Sylla, ils sont actuellement dans une phase de diagnostic très importante pour cette relance. ‘’Nous avons évalué et il nous faut près de trois milliards F CFA pour avoir toutes les pièces de rechange nécessaires et pouvoir monter, en 12 semaines, près de 120 bus au niveau de Dakar urbain. Cela démontre encore la capacité du service de maintenance à être à niveau le plus rapidement possible. Nous attendons de tous les travailleurs de DDD qu’ils soient ponctuels pour le service que nous devons donner aux usagers. Il est vrai que tout ceci nous prendra un peu de temps, il faut le reconnaître. Nous sommes en train de faire un autre plan qui nous permettra d’arriver à un niveau de service correct le plus rapidement possible, avec un peu plus de 200 bus. Et nous comptons sur le chef de l’État pour nous accompagner et je pense que c’est quelque chose qui sera fait. Notre ministre de tutelle est très engagé’’ a-t-il soutenu.

Il a promis que Dakar Dem Dikk va élargir les zones qu’elle dessert. La société procédera, étape par étape, afin que tous les Sénégalais se sentent servis avec un service de qualité, en toute sécurité et ponctualité, promet-il. ‘’Tous les jours, nous aurons une desserte Kédougou - Dakar et Dakar - Kédougou. Il y a beaucoup d’accidents là-bas et notre objectif est de réduire ces accidents, en voyageant pendant la journée.

Nous ne sommes pas là pour concurrencer les transporteurs. Nous sommes à des prix compétitifs avec un niveau de qualité excellent. Cela démontre encore la vision du chef de l’État Macky Sall : DDD, c’est pour tous les Sénégalais. Et la mobilité des populations est d’une importance totale pour lui. Concernant le nombre de bus, tout le monde sait qu’au niveau de l’urbain, DDD rencontre d’énormes difficultés. Depuis quelques jours, nous sommes en train de travailler avec les services de la maintenance. On veut augmenter le parc automobile pour le transport urbain à Dakar et ses alentours. Concernant Sénégal Dem Dikk, nous avons aujourd’hui des bus de haute qualité avec un confort inégalé au Sénégal, avec une ponctualité et un niveau de sécurité important’’, a-t-il dit.

CHEIKH THIAM