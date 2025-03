Pèlerinage à la Mecque

La date limite des opérations contractuelles et de paiement pour le hajj 2025 est fixée au mardi 25 mars 2025, a-t-on appris, mercredi, du ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères (MIAAE) qui invite les voyagistes à éviter la forclusion. Dans un communiqué dont l’APS a eu connaissance, le ministère rappelle que sur un quota de 12 860 pèlerins accordé au Sénégal, le ministère saoudien du Hajj a informé, le 12 mars 2025, de la nécessité de procéder à la finalisation des contrats de logement et de transport des 7 000 pèlerins déjà inscrits. ‘’La finalisation de cette première étape permettra la poursuite de la procédure d’inscription pour les 5 800 autres pèlerins restants, étant entendu que la date limite pour l’achèvement de toutes les opérations contractuelles et de paiement pour le hajj 2025 est fixée au 25 mars 2025’’, souligne le texte.

Le MIAAE informe, dès lors, qu’au-delà de cette date, tout voyagiste qui n’aura pas finalisé ses paiements sera forclos, les transferts bancaires précédemment effectués seront annulés et rapatriés. Dans son communiqué, il déplore qu’en dépit de l’ouverture du portail permettant la finalisation des engagements contractuels pour le paiement des hôtels à La Mecque et à Médine, et des efforts diplomatiques intenses, la progression des paiements reste très lente.

...‘’Certains voyagistes ne parviennent toujours pas à finaliser ces paiements, s’exposant ainsi à un risque élevé de forclusion’’, lit-on dans le document. En conséquence et suite à la mise en demeure du 13 mars 2025, le MIAAE demande aux voyagistes concernés de prendre toutes les mesures nécessaires pour remplir leurs obligations envers leurs pèlerins, afin de prévenir tout conflit potentiel avec ces derniers. Les obligations à respecter par les voyagistes, ajoute le ministère, sont définies dans le cahier des charges et la charte de regroupement en vigueur. Ces observations du MIAAE font suite au voyage d’une délégation du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères (MIAAE) et de la Délégation générale au Pèlerinage (DGP) à Djeddah, du 7 au 14 mars 2025.

”Cette mission technique et d’échange avec les autorités saoudiennes visait à s’assurer des conditions d’accueil des pèlerins sénégalais et à permettre l’accès à la plateforme électronique dédiée au pèlerinage, en vue de la finalisation, dans les délais impartis, du processus d’inscription’’, a fait savoir le ministère.