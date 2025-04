Pèlerinage à la Mecque

Le Premier ministre a fait plusieurs recommandations aux ministres chargés de l’organisation du prochain pèlerinage des fidèles sénégalais aux lieux saints de l’islam en Arabie saoudite, lors d’une réunion interministérielle tenue vendredi à Dakar. Au cours de cette rencontre, le montant du paquet de services offerts à chaque pèlerin est maintenu à 4,3 millions de francs CFA, montant payé par les pèlerins en 2024.

La ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, a été félicitée par le Premier ministre d’avoir fait en sorte qu’il reste invariable pour le prochain pèlerinage prévu du 25 mai au 15 juin, malgré la hausse du taux de convertibilité du dinar saoudien avec le franc CFA.

Le chef du gouvernement a demandé au ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens de prendre les dispositions nécessaires pour le transport des pèlerins sénégalais par la compagnie Air Sénégal, avec l’aide de la compagnie saoudienne Flynas. Théoriquement, les deux compagnies doivent convoyer 12 860 pèlerins sénégalais en Arabie saoudite. Ousmane Sonko souhaite que le programme des vols soit rigoureusement respecté, et que les pèlerins voyagent en toute sécurité et avec tout le confort.

Lors de la réunion interministérielle, il a été demandé au ministre de la Santé et de l’Action sociale de prendre les mesures appropriées pour la vaccination des pèlerins, sur la base des protocoles sanitaires édictés. Le chef du gouvernement recommande aussi au même ministre de veiller à l’encadrement médical des pèlerins pendant toute la durée du pèlerinage. Une augmentation du nombre de médecins nécessaire pour cet encadrement est prévue cette année.

...Le ministre des Finances et du Budget est invité à augmenter, le 30 avril au plus tard, de 250 millions de francs CFA au moins le budget initialement prévu pour le pèlerinage aux lieux saints de l’islam de cette année. Ousmane Sonko a demandé au ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique de prendre les dispositions nécessaires pour la délivrance des passeports aux pèlerins et la sécurisation des lieux d’enrôlement de ces futurs voyageurs.

Il est envisagé d’augmenter le personnel de sécurité sénégalais chargé de l’encadrement des pèlerins, dans le strict respect des règles fixées par l’Arabie saoudite. Le chef du gouvernement a appelé la ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères à garder le contact avec les autorités saoudiennes afin de pallier les difficultés techniques liées à l’usage du portail électronique de gestion du pèlerinage mis en place par l’Arabie saoudite.

Il a été demandé à la même ministre de veiller à ce que la réservation des hôtels et des bus se fasse correctement, et que les opérateurs privés chargés de convoyer des pèlerins en Arabie saoudite respectent le calendrier fixé pour le déroulement du voyage religieux. Yassine Fall a été félicitée par le Premier ministre d’avoir assuré, pour le dernier pèlerinage, celui de 2024, le déroulement des procédures d’inscription et d’enrôlement des pèlerins dans les régions où ils vivent – pour éviter leur déplacement vers d’autres régions. Elle a également reçu les félicitations d’Ousmane Sonko pour l’agrément délivré aux voyagistes privés par l’Association du transport aérien international et la revue du cahier des charges avec lequel ces opérateurs privés sont tenus de faire voyager les pèlerins.