Les hôtels Voile d’Or et Monaco Plage peinent à payer les redevances qu’ils doivent au Port autonome de Dakar (PAD) qui leur a servi des mises en demeure. Cette situation a fait naitre beaucoup de craintes dans le cœur des travailleurs qui ont initié, hier, en sit-in devant leurs locaux.

Se prononçant sur leurs difficultés, Doudou Issa Sy, leur porte-parole, a fait remarquer qu’ils subissent la loi des camions qui empruntent les voies qui mènent à leurs hôtels et empêchent ainsi l’accès aux différents sites, ce qui impacte négativement sur le fonctionnement de leurs structures. Il renseigne qu’ils ont fait constater cela par voie d’huissier. Il s’y ajoute que ‘’les redevances sont passées de 5 à 30 millions pour le Monaco Plage et de 12 à 150 millions puis à 75 millions pour le Voile d’Or. Pour couronner le tout, la pandémie de la Covid-19 est venue arrêter définitivement toutes activités de tourisme et de loisirs qui est synonyme de fermeture des hôtels’’. ‘’L’Etat du Sénégal, poursuit-il, qui a pris la mesure des difficultés que vit le secteur, a vite réagi pour préserver les emplois, par l’octroi de fonds de roulement, une amnistie fiscale jusqu’en 2022, etc.’’.

Le porte-parole invite ainsi l’administration du port, à travers son directeur général, à la concertation et d’accepter les chèques d’un montant de 10,5 millions qu’ils ont émis. ‘’Nous sommes touchés par la pandémie. Nous peinons à avoir cinq clients par jour. Donc, comment on va payer cet argent ? Nous demandons au chef de l’État de nous venir en aide. Nous l’interpellons. On risque d’aller tout droit vers le chômage. Il n’y a que des pères de famille qui travaillent ici. Nous souffrons déjà de la Covid-19 ; c’est déjà trop’’, se lamente M. Sy.

