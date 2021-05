Le Sénégal a bénéficié d’un moratoire de paiement de la dette vis-à-vis du Japon. L’accord de mise en œuvre de l’Initiative de suspension du service de la dette entre les deux pays, a été signé, hier, par le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, et l’ambassadeur du Japon à Dakar, Arai Tatsuo. Toutefois, les deux parties n’ont pas précisé la durée de cette suspension.

Le Sénégal a bénéficié d’un moratoire du paiement de sa dette vis-à-vis du Japon. Le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, et l’ambassadeur du Japon à Dakar, Arai Tatsuo ont procédé, hier, à la signature de l’échange de notes sur l’allègement d’une partie de la dette sous la forme d’un différé de paiement qui s’inscrit dans le cadre de l’Initiative de la suspension du service de la dette (ISSD).

‘’L’accord bilatéral de mise en œuvre de l’Initiative de suspension du service de la dette entre le Japon et le Sénégal est une excellente opportunité pour magnifier l’attachement de nos pays aux initiatives multilatérales mises en œuvre depuis l’avènement de la pandémie, pour une plus grande solidarité et une coopération internationale plus forte’’, se réjouit le ministre des Finances et du Budget.

D’après Abdoulaye Daouda Diallo, l’adhésion du Japon à l’Initiative Covax permet aux pays émergents de collaborer avec les fabricants pour garantir un accès équitable à des vaccins ‘’sûrs et efficaces’’. ‘’Plus tôt cette semaine, le Japon a été à nos côtés, lors de l’important Sommet sur le financement des économies africaines dont la déclaration, je l’espère, sera inscrite dans la mise en œuvre de la coopération entre nos deux pays. La participation du peuple ami du Japon, à l’Initiative de suspension du service de la dette (ISSD). Cette initiative constitue un geste important qui a permis à de nombreux pays de bénéficier d’un moratoire pour le remboursement de la dette et de faire face aux dépenses urgentes de santé et de résilience sociale’’, dit-il.

Il convient de noter que c’est fort de cet élan de solidarité que le Japon a accordé un premier report de paiement en 2020 et un deuxième en 2021. ‘’Les appuis cumulés pour soutenir notre plan de riposte contre la pandémie de la Covid-19 ont dépassé l’enveloppe financière de 10 milliards de francs CFA, soit environ 2 milliards de yens, avec notamment les interventions du Fonds de contrepartie de l’assistance alimentaire du Japon et des dons pour l’acquisition d’équipements médicaux’’, rappelle le ministre.

A relever que cette signature a eu lieu à la suite à la conclusion du Protocole d’accord global de mise en œuvre de l’ISSD entre le Sénégal et les pays membres du Club de Paris en août 2020. Le Club de Paris, auquel participent les 22 pays créanciers dont le Japon et les pays membres du G20, a estimé que la République du Sénégal est éligible à cette suspension prévue du 1er mai au 31 décembre 2020.

‘’Dans ce contexte de crise sanitaire, le moratoire permet au Sénégal de concentrer ses ressources sur le combat contre la pandémie et la relance de l’activité économique en oubliant, pour un temps, le remboursement de la dette. L’espace budgétaire dégagé par la mise en œuvre de l’ISSD donnera, au gouvernement du Sénégal, des ressources additionnelles pour prendre en charge certaines dépenses prioritaires, notamment pour la relance de l’activité économique et pour atténuer les effets de la pandémie sur la vie quotidienne des Sénégalais’’, souligne le communiqué de presse.

L’allégement de la dette vient ainsi s’ajouter aux nombreux accords de coopération signés entre le Japon et le Sénégal, en 60 ans de coopération dans divers domaines tels que l’hydraulique rurale et urbaine, l’agriculture, l’assistance alimentaire, la réduction des risques de catastrophe ainsi que l’éducation et la santé.

MARIAMA DIEME