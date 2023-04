Le président de la Convergence libérale et démocratique profite de la fin du ramadan pour délivrer un message dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’. ‘’Voici, chers compatriotes, le principal enseignement que nous devons tirer de ce mois béni qui s’achève : c’est la diversité des couleurs qui fait la beauté d’un tapis’’, disait avec à-propos le sage Amadou Hampathé Ba. Nous en avons la parfaite illustration avec ce mois que nous venons de traverser et durant lequel s’est exprimé, dans sa plénitude, notre vivre-ensemble dans la diversité, la différence et, surtout, la tolérance’’, lit-on dans la note. ‘’Tel est le message subliminal que le Tout-Puissant nous a envoyé au cours de ce mois béni et qui doit inspirer la posture de chacun d’entre nous par rapport à la situation que traverse le pays.

Certes, la tension politique prend des proportions de plus en plus inquiétantes, alors que nous nous acheminons vers un scrutin présidentiel qui charrie beaucoup de passions. Mais nous ne devons pas perdre de vue que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Nous devons surtout avoir à l’esprit que ni la quête du pouvoir ni sa conservation ne peut justifier qu’on mette en péril la stabilité du pays’’, déclare Pape Diop. ‘’C’est, en effet, un Sénégal stable, uni et indivisible, un pays au tissu social solide et aux institutions fortes que nous devons léguer aux générations futures.

Et c’est tout le sens de l’acte que j’avais posé au lendemain des Législatives du 31 juillet 2022 en rejoignant le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar. Mon souci était d’éviter que l’hystérisation du jeu politique ne se transpose au niveau de l’Assemblée avec tous les risques qui pouvaient en découler sur la gouvernance du pays et sur le bon fonctionnement de nos institutions’’, ajoute-t-il.

...Le président de Bokk Guiss Guiss dit ne pas reconnaître cet hémicycle qu’il avait dirigé. En effet, écrit-il, ‘’les faits m’ont hélas donné raison avec les nombreux incidents survenus à l’hémicycle et qui ont malheureusement conduit à l’emprisonnement de deux députés. Soucieux de l’image et du bon fonctionnement de cette auguste institution que j’ai eu l’honneur de présider, j’ai beaucoup été peiné par ces incidents malheureux et très regrettables. Toutefois, j’ai bon espoir qu’en nous appuyant sur les ressorts qui nous ont toujours permis de traverser les périodes les plus difficiles sans grand dommage pour le pays, nous arriverons à préserver l’essentiel. A savoir, la cohésion sociale qui a toujours été une exception sénégalaise’’.

D’après son analyse, ‘’il faut nécessairement renouer le fil du dialogue. Le président de la République en a émis le souhait dans son message à la Nation du 3 avril. Et nous avons tous le devoir d’y travailler afin que notre pays renoue avec cet esprit de dialogue qui a toujours fait sa réputation. Pour ma part, j’entends mettre à profit mes bonnes relations avec l’ensemble des acteurs politiques pour aider à réenclencher la dynamique de concertation qui a longtemps prévalu entre la majorité et l’opposition’’.