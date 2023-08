Sauf retournement de situation, Ousmane Dembélé devrait devenir un joueur du PSG cet été. Après plusieurs rendez-vous manqués, le mariage entre les deux camps est sur le point d'aboutir. Il suscite quelques espoirs, mais également des doutes légitimes quant à la réussite de l'attaquant de 26 ans dans le club de la capitale.

Cette fois, le feuilleton promet de ne pas être trop long. Sauf scénario improbable, ce qui n’est jamais à exclure quand on parle du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé sera un joueur du PSG dans les prochains jours, selon L’Équipe et RMC Sport. La rumeur menant à l’attaquant français avait de nouveau pointé le bout de son nez en fin de semaine dernière, elle serait désormais en passe de se concrétiser. Les dirigeants parisiens ont informé par courrier le FC Barcelone de leur intention de lever la clause de 50 millions d’euros ce lundi, ouvrant ainsi une période de cinq jours pour finaliser les contours du contrat avec le joueur et verser la somme aux Blaugranas.

Puisque rien n’est jamais simple avec le club de la capitale, il ne s’agirait que d’un filet de sécurité en cas d’échec dans les négociations avec le Barça pour parvenir à un accord en dehors du cadre de la clause libératoire, la solution souhaitée par Dembélé pour quitter proprement le club de ses rêves d’enfant, où il était arrivé en 2017 contre 135 millions d’euros. Après plusieurs rendez-vous manqués, notamment à l’époque où Leonardo courtisait l’international français, l’union entre le PSG et Dembélé semblait devoir arriver un jour. En attendant les derniers détails et l’officialisation, ce mariage suscite autant de curiosité que d’inquiétude.

Une opportunité tombée à pic

Le champion du monde a sans doute effectué sa dernière apparition sous le maillot barcelonais ce samedi, à l’AT&T Stadium de Dallas, où Dembélé était titulaire pour la victoire contre le Real Madrid (3-0), ouvrant même le score d’une belle frappe croisée dans le premier quart d’heure. Une rencontre après laquelle Xavi, son entraîneur avec lequel il entretient un relation spéciale, avait répété qu’il avait le potentiel pour être « le meilleur joueur à son poste » et qu’il était « capital » pour son équipe. « C’est à lui de décider. Il nous a dit qu’il était heureux », avait-il conclu. « Dembouz » a donc décidé, ce sera le PSG, où un contrat de quatre ou cinq ans l’attend. Un dossier presque tombé du ciel pour le champion de France, à en croire les coulisses racontées par Le Parisien. Le média francilien explique que cette opportunité s’est présentée après l’appel d’un agent influent à Nasser al-Khelaïfi pour lui soumettre l’envie du Barça de proposer un échange de trois joueurs (Raphinha, Gavi et donc Dembélé) contre Kylian Mbappé. Un coup de fil qui aurait permis au président parisien de prendre la température auprès des conseillers de Dembélé, qui n’aurait de son côté pas apprécié d’être considéré comme une monnaie d’échange.

Au-delà de ce drôle d’enchaînement, l’ancien Rennais coche plusieurs cases pour plaire au Paris Saint-Germain, où il y aurait une volonté de régénérer l’effectif avec des joueurs français, comme Lucas Hernandez, recruté début juillet. La présence de Dembélé dans le groupe parisien va permettre au club de sécuriser une place française sur sa liste pour la Ligue des champions. Elle va aussi permettre de se renforcer offensivement après des échecs ou des dossiers laissés en suspens ces dernières semaines. Harry Kane, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola, Bernardo Silva ou Gonçalo Ramos, tous pistés, semblent encore loin du PSG, quand Rasmus Højlund a donné sa préférence à Manchester United. Sportivement, Dembélé colle également au 4-3-3 de Luis Enrique, dans lequel il pourrait évoluer à droite comme à gauche dans un secteur où seuls Neymar, en phase de reprise, et Marco Asensio se présentent comme de purs ailiers en considérant que Mbappé est mis de côté.

Des doutes légitimes

Il reste un peu d’excitation quand on parle de Dembélé, parce que son année et demie de folie entre Rennes et Dortmund (22 buts et 27 passes décisives en 79 matchs à 18-19 ans) n’est pas encore tombée aux oubliettes et qu’il reste un dribbleur talentueux. Oui, mais le temps des belles promesses est passé pour l’attaquant de 26 ans, qui avait quitté le championnat de France en 2016 avec l’étiquette de crack en devenir collée sur le front. Sept ans plus tard, il va retrouver la Ligue 1 avec celle d’un joueur plus souvent frustrant qu’enthousiasmant. Une inconstance qui ne l’a pas empêché d’être régulièrement appelé par Didier Deschamps (37 sélections et une présence dans la liste de chaque grande compétition internationale depuis le Mondial 2018). Une question de profil et de vie de groupe, où Dembélé a toujours été apprécié.

En six saisons passées à Barcelone, Dembélé aura joué 185 matchs (40 buts, 43 offrandes) sur 325 possibles, cumulant une quinzaine de blessures, graves et moins graves, qui l’ont fait manquer plus de 100 rencontres.

La compatibilité entre le Paris Saint-Germain et le gamin d’Évreux n’est cependant pas évidente. D’un côté, un club souvent incapable d’offrir un cadre strict, professionnel et serein à son effectif ; de l’autre, un joueur prometteur qui peine à être fiable sur la durée. En six saisons passées à Barcelone, Dembélé aura joué 185 matchs (40 buts, 43 offrandes) sur 325 possibles, cumulant une quinzaine de blessures, graves et moins graves, qui l’ont fait manquer plus de 100 rencontres.

Les plus pessimistes diront qu’il n’a disputé que 31 parties dans leur intégralité en plus d’un quinquennat au Barça, les autres mettront en avant son dernier exercice très correct (8 buts, 9 passes décisives en 35 apparitions) lors duquel il a parfois affiché des progrès dans le jeu. En début de semaine, il s’est envolé avec ses copains de Barcelone à Las Vegas, où il n’a pas participé à la rencontre face au Milan dans la nuit de mardi à mercredi, confirmant un peu plus son départ dans un club où il aura beaucoup à prouver pour que le divorce ne soit pas trop rapidement envisagé.

Sofoot.com