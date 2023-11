La passation de service entre les directeurs généraux des Douanes sortant et entrant a eu lieu hier. L'occasion saisie par l'inspecteur général d’État, Abdourahmane Dièye, pour faire le bilan de son action à la tête de l’institution. L’inspecteur principal des douanes de classe exceptionnelle, Mbaye Ndiaye, a lui décliné sa feuille de route.

Après quatre ans à la tête des Douanes sénégalaises, l'inspecteur général d’État, Abdourahmane Dièye, a passé hier le témoin à son successeur l’inspecteur principal des douanes de classe exceptionnelle Mbaye Ndiaye. Lors de cette cérémonie de passation de service, le directeur général sortant a souligné que les résultats de la Direction générale des Douanes au titre de la mobilisation des recettes et de la lutte contre la fraude se sont nettement consolidés au cours de ces trois dernières années, tout comme l’amélioration de l’organisation et des méthodes de travail de l’Administration des douanes, et ce, en dépit de nombreux défis auxquels ils ont fait face.

En effet, selon l'inspecteur général d’État Abdourahmane Dièye, ni la conjoncture économique défavorablement impactée par les effets encore persistants du Covid-19 et de la crise russo-ukrainienne ni les chocs climatiques ne sont venus à bout des résultats fort appréciables obtenus grâce à la mobilisation de tous les agents des douanes. "En vaillants soldats de l’économie ayant la pleine conscience de leurs obligations professionnelles, ils sont les artisans du succès glané toutes ces dernières années. Portée par un vaste Programme de modernisation de l’Administration des Douanes (Promad), la montée en puissance des Douanes sénégalaises est devenue une réalité. Aussi, cette montée en puissance est le fruit d’une profonde réforme organisationnelle entreprise pour adapter en permanence notre dispositif institutionnel à l’évolution du monde en vue d’une correcte exécution de nos missions régaliennes", a confié le DG sortant. Avant de lancer une invite à l'endroit des soldats de l'économie. "Aux agents des douanes, je vous exhorte à adopter un code de conduite exemplaire pour rester fidèles à la singularité du port de cet uniforme que je vous invite d’ailleurs à arborer fièrement. Il est notre identité institutionnelle forçant respect et admiration. Cherchez, jour après jour, à rester attachés indéfectiblement aux valeurs de cette administration qui ont pour noms l’excellence, la solidarité, l’humilité, le respect de la hiérarchie. Restez soudés comme des frères d’armes et soyez loyaux envers vos chefs, au premier rang desquels le directeur général. Soyez les vigies infatigables d’une administration douanière moderne dont les retombées feront éclore le Sénégal de tous les possibles", a-t-il exhorté.

Recettes, lutte contre la fraude et actions sociales

Côté bilan toujours, le coordinateur de la Direction générale des Douanes, Malick Mbaye, qui prononçait le discours d’usage en de pareilles circonstances, a informé que le bilan du DG sortant est plus que satisfaisant. À titre illustratif, a-t-il indiqué, les recettes ont atteint en 2022 la barre symbolique de 1 398,5 milliards F CFA, en termes de liquidations. "Cette embellie dans le comportement des recettes douanières procède à la fois des effets d’un bon maillage du territoire et de la bonne maitrise de l’assiette qui ont pu se faire, avec détermination et conviction, en relation avec tous les autres acteurs impliqués dans la chaine de dédouanement. Dans la même dynamique, vous avez initié une réforme organisationnelle d’envergure de la Direction générale des Douanes qui consacre des innovations majeures saluées par les partenaires techniques et financiers. La création de nouvelles unités, notamment la Direction du renseignement, de l’analyse du risque et de la valeur, la Direction régionale des unités maritimes, le Bureau du Guichet unique de dédouanement des véhicules, le Bureau du transit, du transbordement et de la réexportation, le Bureau des investigations financières et de lutte contre les trafics illicites, a grandement contribué aux résultats élogieux enregistrés", a-t-il listé.

Au titre de la lutte contre la fraude, d’après lui, le renforcement et la modernisation du dispositif de riposte a permis à la douane d’obtenir de brillants résultats ces dernières années, comme en attestent les saisies multiformes et variées de marchandises, et le niveau sans précèdent des recettes contentieuses y relatives.

"Si la barre symbolique de dix milliards de pénalités recouvrées en une année devrait être dépassée en 2023 par les enquêtes douanières, il faut le dire, vous y avez pleinement participé. La coopération bilatérale, sous-régionale, régionale et internationale a également occupé une place de choix dans la feuille de route que vous vous étiez fixé. En effet, dans un contexte encore marqué par la montée du péril sécuritaire, vous avez su consolider et tisser davantage les relations de bon voisinage avec les administrations douanières-sœurs de la sous-région du Mali, de la Gambie et de la Guinée-Bissau notamment", a-t-il ajouté.

Dans le volet social, a rappelé le coordinateur de la Direction générale des Douanes, l'inspecteur général d’État Abdourahmane Dièye a fait des actions à marquer d’une pierre blanche. Il en a cité les multiples œuvres de solidarité qu’il a initiées notamment en faveur des retraités, de l’enfance orpheline, des veuves et des malades.

Les trois piliers de l’inspecteur principal des douanes de classe exceptionnelle Mbaye Ndiaye pour relever le défi

Prenant la parole, le nouveau patron des soldats de l'économie a évoqué le contexte géopolitique mondial et ses répercussions au plan économique, social et financier pour mesurer l’immensité de la tâche qui l’attend. Mbaye Ndiaye s'est dit conscient des enjeux de l’heure, notamment la mobilisation optimale des recettes douanières, l’accompagnement dynamique des opérateurs économiques, la croisade continue contre les trafics illicites de toutes sortes.

Pour relever les principaux défis, il compte mettre en œuvre une gouvernance articulée autour de trois piliers. Il s'agit de la valorisation du capital humain de l'administration, de mettre en œuvre des actions visant à optimiser les compétences, les connaissances et la motivation du personnel, le développement de l’innovation, car l'innovation, dit-il, qu’elle soit structurelle, technologique ou processuelle peut contribuer à améliorer la transparence et la qualité des services.

Dans ce volet, a-t-il précisé, un accent particulier sera mis sur le parachèvement du processus de digitalisation, le recours accru aux technologies nouvelles et à l'analyse des données pour mieux comprendre les tendances et les risques de fraude, optimiser et rationaliser les opérations de contrôle.

Enfin, il veut promouvoir une gestion centrée sur les résultats. "Aujourd’hui, en matière de gestion publique, il y a un changement de paradigme, induit par l’intégration de la logique managériale. La gestion publique a changé radicalement de référentiel en s’ouvrant à la culture des entreprises. De ce fait, il nous faut dépasser la légitimité administrative, fondée traditionnellement sur la régularité des procédures et sur la conformité à la loi, pour prendre en compte également, l’impératif de performance. Désormais, nous sommes tenus et sommés d’apporter la preuve de notre efficacité et de nous approprier de l’exigence du résultat comme moyen de légitimation de notre action", fait-il remarquer.

Ainsi, il promet, à tous les niveaux, de fixer des objectifs quantifiables. L’inspecteur principal des douanes de classe exceptionnelle poursuit que des évaluations ex ante, in itinere et ex post seront réalisées sur la base d’indicateurs pertinents. Pour y parvenir, il compte déployer une démarche inclusive et participative qui place les parties prenantes internes comme externes au cœur des processus décisionnels.

CHEIKH THIAM