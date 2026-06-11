Quelques jours après la tenue de son premier congrès ordinaire à Diamniadio, le Pastef-Les Patriotes a dressé le bilan de cette rencontre politique qu'il présente comme une étape majeure dans la consolidation de son projet. Dans un communiqué publié hier, le parti au pouvoir met en avant la forte mobilisation des militants, la fusion récente d'une soixantaine d'organisations politiques et citoyennes en son sein ainsi que la réélection d'Ousmane Sonko à sa présidence.

Réuni le 6 juin autour du thème « Révolution et souveraineté : les chemins de la transformation du Sénégal », le congrès a rassemblé des délégués venus des quatorze régions du pays ainsi que de la diaspora. Le parti estime que les travaux ont permis d'adopter des textes d'orientation appelés à servir de référence politique et idéologique pour les années à venir.

Le Bureau politique national souligne notamment que les congressistes ont réaffirmé leur lecture des événements politiques survenus entre 2021 et 2024, considérés comme le point de départ d'une nouvelle phase de l'histoire politique sénégalaise. Selon le parti, cette séquence marque davantage qu'une alternance électorale et s'inscrit dans une dynamique de transformation démocratique, populaire et souveraine.

...Le communiqué revient également sur la fusion, annoncée le 5 juin, d'une soixantaine de partis, mouvements politiques et organisations citoyennes au sein du Pastef. Pour les responsables du parti, cette opération traduit une volonté de rassemblement des forces qu'ils qualifient de patriotiques autour d'un projet commun de transformation économique, sociale et politique du Sénégal.

Les orientations adoptées lors du congrès mettent l'accent sur plusieurs priorités, notamment la maîtrise des ressources nationales, le renforcement de la souveraineté économique, la promotion de la justice sociale, le développement d'une économie productive ainsi que l'émancipation de la jeunesse et des femmes.

Le parti réaffirme également son ambition de contribuer à la construction d'une Afrique souveraine et davantage intégrée. Les congressistes ont par ailleurs rendu hommage aux victimes des événements politiques survenus entre 2021 et 2024 et réitéré leur attachement à la vérité, à la mémoire et à la justice. Le Patef a enfin salué la réélection à l'unanimité d'Ousmane Sonko à la présidence du parti.

Une décision qui, selon le Bureau politique national, traduit la confiance renouvelée des militants dans son leadership et dans sa capacité à poursuivre la mise en œuvre du projet porté par la formation politique. Au terme de ce premier congrès ordinaire, le parti dit vouloir poursuivre son combat en faveur de la souveraineté, de la justice sociale et de la transformation structurelle du Sénégal, qu'il présente comme les principaux axes de son action politique pour les années à venir.