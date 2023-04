Le directeur général de Petrosen, Thierno Seydou Ly, va intervenir au Forum Invest in African Energy qui aura lieu le 1er juin 2023 au Westin Paris Vendôme, en France. Lors de cet événement, M. Ly, prononcera un discours qui donnera un aperçu de l'agenda E&P du pays après la première production d'hydrocarbures attendue cette année, d’après un communiqué d’African Energy Chamber. Cette année marque une étape importante pour le Sénégal, avec la première production attendue pour le projet Greater Tortue Ahmeyim (GTA).

‘’Nous sommes ravis d'accueillir Thierno Seydou Ly, qui représente l'un des marchés énergétiques à la croissance la plus rapide d'Afrique, à l'occasion du Invest in African Energy Forum Paris. Ce forum offre aux investisseurs et aux développeurs de projets internationaux la possibilité de rencontrer des dirigeants et des décideurs africains du secteur de l'énergie, afin de nouer de nouveaux liens et de conclure des accords qui stimuleront encore davantage l'investissement et le développement.

Grâce à sa participation, la communauté internationale de l'énergie pourra avoir un aperçu de première main de l'une des zones gazières les plus intéressantes d'Afrique et les possibilités de collaboration seront mises en évidence dans son discours d'ouverture. Nous attendons avec impatience les informations qui seront fournies par Thierno Ly et espérons vous voir tous à Paris’’, a déclaré, selon la note, le président exécutif de l'AEC, NJ Ayuk.