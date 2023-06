Le Sénégal a adopté, en 2014, le Plan Sénégal émergent (PSE) comme référentiel en matière de politique économique et sociale visant l’émergence économique en 2035. Selon les responsables de ce programme, la mise en œuvre du PSE a permis à l’économie nationale d’enregistrer une croissance moyenne de 5,7 % sur les dix dernières années, avec une amélioration considérable du bien-être des populations. Pour entrer dans la phase 3, le ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération sollicite l’avis des universitaires.

Le PSE est le programme qui doit placer le Sénégal sur les rampes de l’émergence. Après deux phases déjà mises en œuvre, le gouvernement a l’ambition de dérouler une troisième phase dénommée PAP3. Pour ce faire, le ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération a sollicité l’expertise des universitaires pour l’élaboration des axes. Dans ce cadre, le Pr. Aly Nar Diop, venu représenter le ministre à l’atelier de concertation avec les universitaires, a précisé l’importance de recueillir les observations, avis, suggestions et propositions d'amélioration des acteurs de toutes les couches, sensibilités et entités.

Sur cette lancée, il a jouté que c'est un élément important dans la formulation du PSE, puisque ‘’cet atelier a permis de regarder les performances qui ont été réalisées entre 2014 et 2022, à savoir un taux de croissance de 6 % et une augmentation du PIB par tête de 20 %. Le gâteau a augmenté et il y a plus de monde sur la table. Dans la 2e phase du PSE, il est question de formuler, entre 2024 et 2028, un nouveau plan d’actions prioritaires en vue de prendre en charge l'ensemble des préoccupations sectorielles pour essayer de mettre le Sénégal sur la voie de l’émergence’’.

D’ailleurs, ‘’malgré des résultats appréciables obtenus suite à un travail entrepris de concert avec tous les acteurs, certaines contraintes et des défis demeurent encore’’, a indiqué le secrétaire général du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération. C’est pour cette raison que les universitaires sont sollicités, grâce à leur expertise, pour dépasser ces écueils et mettre résolument le pays sur les rampes de l’émergence.

De leur côté, ils espèrent que les recommandations qui sortiront de cet atelier seront bien prises en compte dans la formulation finale du programme. ‘’Le Sénégal est actuellement dans un cercle de feu. Il y a beaucoup de risques sécuritaires et autres qui ont des impacts sur le plan économique, sans compter ce qui se passe hors de l'Afrique’’, a rappelé le Pr. Abou Kane.

À en croire le vice-doyen de la faculté des Sciences et économies de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, ‘’cela peut avoir des impacts économiques importants sur des pays comme le Sénégal. Au terme de ces réflexions, le fait de prendre en compte tout avis pourra permettre à l'État du Sénégal de n’occulter aucun élément’’.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)