Le directeur général du Port autonome de Dakar, Aboubacar Sedikh Bèye, en compagnie d’une forte délégation composée de collaborateurs et d’acteurs portuaires, se rend en mission à Bamako, du 27 au 30 juin 2021, renseigne un communiqué reçu, hier, à ‘’EnQuête’’. Il répond, ainsi, à l’invitation du secteur privé malien, grand partenaire du Port autonome de Dakar, suite au Forum économique sénégalo-malien tenu à Dakar, les 3 et 4 juin derniers.

A cette occasion, précise la note, M. Bèye va examiner, avec les partenaires Maliens, les modalités de mise en œuvre du pacte de Saly ‘’qui contribuera, entre autres, au positionnement du port de Dakar comme hub logistique régional au service des économies ouest-africaines et singulièrement au service des économies sénégalo-maliennes’’.

En effet, dit-on, les deux parties (malienne comme sénégalaise) estiment que ‘’le secteur privé est indiscutablement le moteur du renouveau du partenariat économique des deux pays’’. Ainsi, ‘’le port de Dakar, en partenariat avec le privé malien, devra être le principal levier de la coopération bilatérale de nos pays et porter ce renouveau. Telle est la justification de cette importante mission’’, lit-on dans le communiqué.

Il s’agira, dès lors, pour le directeur général du Port autonome de Dakar et sa délégation, de partager des informations sur le niveau de mise en œuvre des décisions issues de ce pacte. ‘’Rappelons, par ailleurs, que le pacte de Saly est le résultat du séminaire tenu à Saly, en novembre 2020 et qui a abouti à la signature d’un pacte, le 30 novembre, pacte qui a scellé l’engagement de l’ensemble des acteurs de la communauté portuaire y compris les partenaires maliens, pour optimiser les opérations et renforcer la compétitivité de la place portuaire de Dakar’’, conclut la note.