Pour promouvoir l’offre touristique nationale, à travers la mise en valeur et la vulgarisation des nombreux produits et sites dans la région de Saint-Louis, le concept "Ñu Dem Ndar" a été lancé le vendredi 17 mars 2023, dans la capitale du Nord. Les activités sont prévues pour trois jours (17, 18, 19 mars). Ces trois jours d'échanges entre les différentes parties prenantes permettront de faire un audit de l'offre touristique, pour voir vraiment ce que Saint-Louis offre, déclare le directeur de la Promotion touristique, Mohamadou Manel Fall.

Les rencontres ont démarré par un panel sur une double thématique "Le rôle de la femme dans la chaîne de valeur touristique" et "Femme et digitalisation dans le secteur touristique".

"Nous allons faire quatre circuits qui nous permettront de savoir ce que Saint-Louis offre en matière d'offre touristique. Au moment où l'on parle, c'est tout le monde qui a besoin d'être supporté, car nous sortons d'une crise sans précédent. Les hôteliers, les transporteurs de la chaîne de valeur sont juste en train de sauver leur emploi", déclare le directeur de la Promotion touristique.

"La grande question, ajoute-t-il, est comment le faire et d'une manière très intelligente et de manière très collective ? On a aussi besoin de comprendre les acteurs et le ministère, de savoir quelles sont les conditions. Peut-être que nous, en tant que représentants du ministère, on va créer l'environnement pour que ces destinations soient lancées. On a besoin de promotion, surtout de mieux vendre la destination touristique et ce qui est en train d'être fait".

Car, assure-t-il, le Sénégal doit être remis, renforcer sur la carte touristique du monde. C'est pourquoi, indique M. Fall, ils vont faire de sorte que toutes les expériences que le Sénégal montre soient diagnostiquées. "Le Sénégal, avec toutes les potentialités dont il dispose, peut vendre beaucoup d'expériences différentes qui vont enchanter les touristes de manière à avoir les cinq millions de touristes que veut le président de la République Macky Sall".

FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)