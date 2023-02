La Jeune chambre internationale Dakar Alliance (JCI-DA) est une organisation locale affiliée à la Jeune chambre internationale Sénégal, elle-même affiliée à la Jeune chambre internationale dont le siège est à Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis d’Amérique. C’est un réseau mondial de plus de 200 000 membres actifs de 18 à 40 ans et présents dans plus de 120 pays à travers le monde.

Selon la présidente exécutive JCI 2023, ils souscrivent pleinement à la Déclaration universelle des Droits de l’homme et travaillent activement à l’atteinte des objectifs de développement durable, en offrant aux jeunes des opportunités de développement de leadership par la capacité de créer des changements positifs dans leur communauté.

‘’À la Jeune chambre internationale, les principes et valeurs qui guident nos actions sont fondés sur la croyance en Dieu, la fraternité humaine, la liberté et la dignité humaine, le respect des lois, la valeur de la personne humaine et le service à l'humanité. Notre vision pour la communauté cette année est d’accompagner les jeunes entrepreneurs dans la création de solutions innovantes pour la promotion de l’inclusion financière. Nous profitons de ce prétexte de la rentrée solennelle, qui est un évènement solennel, pour lancer officiellement le programme phare du mandat portant sur l’entrepreneuriat et l’inclusion financière’’, a indiqué la présidente avant-hier lors de la rentrée solennelle.

Elle poursuit : ‘’Cet ambitieux programme, qui a séduit notre partenaire et sponsor principal le Groupement interbancaire monétique de l’UEMOA, va nous permettre de créer des emplois durables par les jeunes et pour les jeunes, tout en étant force de propositions dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale d’inclusion financière à l’horizon 2026 adoptée par le Sénégal l’an dernier. Le travail ne sera pas une sinécure, mais ensemble, avec engagement et le soutien des partenaires et des anciens, j'en suis sûre, le flambeau de la Jeune chambre internationale Dakar Alliance brillera davantage.’’

Selon la présidente, la JCI-DA, qui fête ses 20 ans d'existence, de rayonnement et de leadership, sait aussi donner de la visibilité à ses partenaires dans une collaboration gagnant-gagnant. ‘’Mais mieux encore, nous vous proposons des outils et programmes adaptés à toutes formes d'organisation pour relever le défi de la compétitivité dans un marché global’’, a-t-elle précisé.