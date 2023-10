Michael Carrick est tombé sur le charme de Sény Dieng. Le portier sénégalais est en train de réussir de la plus belle des manières son intégration dans le dispositif de l’ancien joueur de Manchester United qui, en plus de magnifier ses arrêts décisifs, est séduit par le jeu au pied du champion d’Afrique.

Arrivé cet été à Middlesbrough en provenance de Queen Park Rangers, Sény Dieng est en train de se faire un nom au Riverside Stadium. Le portier sénégalais n’a eu pas besoin de beaucoup de temps pour s’imposer dans cette équipe qui évoluait dans l’élite du football anglais, il y a six saisons. Le champion d’Afrique a très bien réussi son intégration et a gagné l’admiration de son coach. ‘’Il a si bien réussi Sény et il s’améliore tout le temps. Il développe des liens avec les quatre défenseurs et ces relations sont très importantes. Il n’est pas toujours facile d’intégrer une nouvelle équipe et de continuer comme on est. Vous devez comprendre les joueurs avec lesquels vous jouez et je pense qu’il s’améliore constamment’’, a salué Michael Carrick.

Le n°3 des portiers des Lions a pu aussi compter sur sa connaissance de la Championship et donc de Middlesbrough, qu’il a rencontré et vu jouer dans ce championnat depuis trois saisons.

Le natif de Zurich a fini par prendre ses marques dans l’effectif et dans le jeu de Boro. Il ne se contente pas d’être le dernier rempart, il lui arrive parfois d’impulser du jeu offensif de son équipe. Comme c’est le cas lors de la victoire de Middlesbrough, samedi dernier, sur la pelouse de Watford (2-3). ‘’Pour nous, nous pensons que c’est une arme d’attaque en plus et avoir un gardien comme Sény est une corde en plus à notre arc. C’est un joueur supplémentaire sur le terrain, qui sait jouer avec le ballon et qui est à l’aise pour le faire. Cela vous donne un joueur supplémentaire dans l’équipe – ce en quoi nous croyons et aimons utiliser. Ce n’est certainement pas jouer à tout prix, mais c’est certainement notre préférence et Sény s’est si bien adapté à cela. Tom Glover et Jay- Jay les deux autres gardiens de but aussi, ils peuvent tous faire ça et ils se sont tous si bien intégrés. Nous avons nos principes et la façon dont nous voulons jouer et nous essayons de nous y tenir’’, s’est réjoui l’ancien milieu de terrain de Manchester United.

Boro peut compter sur Sény

En signant à Middlesbrough, Sény Dieng a déclaré vouloir écrire une nouvelle page ‘’dans un très bon club avec de grandes ambitions’’. L’objectif étant de ‘’faire revenir ce club en Premier League’’. Mais la course pour la montée est mal amorcée, car les choses n’ont pas démarré comme espéré.

D’entrée, Boro a concédé une défaite à domicile face à Millwall (0-1). Les hommes de Carrick ont enchainé un deuxième revers en prenant une sévère correction sur la pelouse Coventry (3-0). Sény (17 buts en 10 rencontres de Championship) et sa nouvelle formation se sont retrouvés dans la zone rouge. Il a fallu la 8e journée pour que le club obtienne sa première victoire contre Southampton (2-1). Les Rouge et Blanc ont récidivé en allant battre Watford (2-3) avec un Sény Dieng phénoménal. Sa prestation dans les cages a été magnifiée par son entraineur. ‘’Sény a dû faire de gros arrêts pour nous samedi. Il est évidemment là pour ça, mais c’est quand même bien de le voir faire ça, car il y aura toujours des moments tout au long de la saison où nous aurons besoin de lui pour faire ça. Très bien aussi et vous pouvez voir qu’il gagne en présence et en confiance à mesure qu’il grandit’’. Carrick a reconnu le travail balle au pied effectué par le portier sénégalais de 28 ans. ‘’Il l’a montré samedi en commençant l’attaque pour le deuxième but. Tout vient de lui avec sa distribution et il est clair à quel point il joue un rôle important pour nous’’.

Pour confirmer sa bonne forme, l’ancien joueur QPR a enregistré son premier clean sheet hier, lors de la 3e victoire d’affilée de Boro (2-0) face à Cardiff, comptant pour la 10e journée. Ce nouveau succès a permis à Middlesbrough de passer de la 21e à la 16e place (11 pts).

Il est clair que ces qualités de Sény Dieng seront précieuses pour l’atteinte des ambitions de montée. Carrick et ses hommes vont se rendre, samedi prochain, sur la pelouse de Sunderland (5e, 16 pts) pour le compte de la 11e journée de Championship. En cas de victoire, le club pourrait remonter dans la première partie du tableau de classement.