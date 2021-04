Souhaitant promouvoir la mobilité des artistes afin qu’ils puissent partager leur travail et rencontrer des créateurs issus de cultures et d'horizons différents, Ellipse Art Projects lance son prix Ellipse. Il met en lumière, chaque année, la création artistique, en lien avec un pays ou une culture sur le territoire français. Et le ‘’Pays de la Teranga’’ est à l'honneur, pour cette première édition. En effet, la présente compétition est organisée pour des artistes africains émergents résidant au Sénégal. Ces derniers doivent avoir un travail qui relève des arts visuels et un âge compris entre de 18 à 35 ans. ‘’Les candidats doivent présenter des créations dont l'orientation demeure libre.

Des notes d’intention qui traitent d'une thématique qui sera dévoilée lors du lancement de l'appel à candidature, sont également demandées pour la résidence artistique’’, expliquent les organisateurs dans une note reçue à ‘’EnQuête’’. ‘’Les dossiers de candidatures seront soumis à un jury de professionnels internationaux qui sélectionnera, lors d'une première réunion, les cinq projets finalistes.

Au cours d'une seconde réunion, ces derniers seront invités à défendre leur projet en visio-conférence devant le jury qui choisira le lauréat ou la lauréate’’, poursuivent-ils. Pour cette première édition, le fonds s’engage à faciliter l’accès du lauréat ou de la lauréate aux réseaux internationaux, en lui permettant de bénéficier d’une résidence artistique de trois mois à la Cité internationale des arts et d’une présentation de son travail à Paris, en partenariat avec la foire internationale AKAA - Also Known As Africa. Ellipse Art Projects est créée à l’initiative d’Ellipse Projects, société française de conception et de réalisation d’infrastructures opérant en Afrique subsaharienne et en Asie.