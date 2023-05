Alors que le président de la République, Macky Sall et son Premier ministre ont évoqué la possibilité d’un retard sur le démarrage effectif de l’exploitation du gaz et du pétrole au cours de l’année, le rapport d’activités du premier trimestre de Kosmos Energy table sur les dates annoncées.

À quand le début de l’exploitation des hydrocarbures au Sénégal ? S’il avait été établi qu’à partir de cette année, les premières productions seront faites, des sorties à différents niveaux des plus hautes autorités sénégalaises ont jeté un doute sur le démarrage effectif de l’exploitation.

Malgré cela, dans son rapport sur les résultats du premier trimestre 2023, le groupe Texan Kosmos Energy, détenteur de 30 % du projet de production de gaz Grand Tortue Ahmeyim (GTA) maintient le dernier trimestre 2023 comme date de production du premier gaz.

C'est le Premier ministre, qui s’exprimait lors d’une rencontre avec le Groupe élargi de concertation et de coordination des partenaires au développement du Sénégal (G50), qui avait soulevé les premiers doutes. Amadou Ba a soutenu, en avril dernier, devant les investisseurs et les bailleurs, que ‘’les inquiétudes demeurent sur le démarrage effectif de la production des hydrocarbures en fin d’année 2023’’.

Pour justifier un recul des premières prévisions de croissance annoncées par le gouvernement, le président de la République lui a emboîté le pas, au lendemain de la fête de Korité.

En effet, selon Macky Sall, ‘’notre taux de croissance est projeté, pour cette année, à 8,8 %’’. Toutefois, ce regain de l’activité économique est en recul par rapport aux 10 % annoncés en début d’année par les autorités. Cela s’explique par l’incertitude sur le moment du démarrage effectif de l’exploitation du pétrole et du gaz. On ne sait pas si cela va commencer en novembre, en décembre 2023 ou bien en janvier 2024. Mais cela nous laisse sur un taux de croissance qui triple pratiquement la moyenne africaine de 3 %’’.

Seulement, le dernier rapport de Kosmos a établi le niveau d’exécution des travaux et la planification qui reste inchangée par rapport aux objectifs annoncés. Ainsi, les quatre puits sous-marins de la première phase de GTA sont désormais opérationnels.

En effet, poursuit la note, ‘’ le navire ‘Amazon’ pose actuellement un pipeline en eau profonde, qui sera suivi par l'installation des conduites d'écoulement sur le terrain et des structures sous-marines. L'exécution en temps voulu de la portée des travaux sous-marins est le chemin critique vers le premier gaz d'ici fin 2023’’.

Ces puits devraient permettre d’assurer, selon Kosmos, un débit de production de 700 millions de pieds cubes par an, bien au-dessus des 400 millions de pieds cubes, seuil minimum de fonctionnement de l’unité de liquéfaction. Alors que la phase 2 du projet GTA a été approuvée entre les différentes parties prenantes, la compagnie British Petroleum (BP) qui pilote le projet avec l’Américain Kosmos Energy, en partenariat avec les compagnies pétrolières nationales de Mauritanie (SMHPM) et du Sénégal (Petrosen), a fait savoir, en février 2023, qu’avec ses partenaires, elle compte ‘’développer d’autres puits pour maximiser l’exploitation’’.

Le projet GTA s’articule autour de plusieurs composantes : des puits offshore de gaz et condensats à 2 850 m de profondeur, un navire FPSO de prétraitement et un gazoduc sous-marin qui débouche sur un terminal de liquéfaction situé à 10 km des côtes, une digue de protection de 1 200 m construite, etc. Concernant le FPSO, le rapport renseigne que ‘’les travaux de pré-mise en service sont effectués dans le chantier naval de Singapour’’. Ainsi, sa présence sur le site est attendue vers la fin du deuxième trimestre 2023.

Selon BP, le FPSO a pris la mer le 20 janvier 2023 depuis Qidong, en Chine, après avoir réussi une série de tests en mer suite à sa construction au cours des trois dernières années et demie.

Le géant britannique explique également que le FPSO traitera le gaz naturel - en éliminant le condensat, l’eau et d’autres impuretés - avant de l’acheminer à travers un gazoduc vers les installations FLNG du projet situées à 10 km des côtes. Doté de huit modules de traitement et de production, le FPSO traitera environ 500 millions de pieds cubes standard de gaz par jour. Une grande partie du gaz sera liquéfiée par les installations FLNG, ce qui permettra de l’exporter vers les marchés internationaux, tandis qu’une partie servira à satisfaire la demande croissante des deux pays hôtes. Le condensat sera périodiquement transféré du FPSO vers des navires-citernes pour son exportation vers le marché.

Concernant l’unité de liquéfaction de gaz naturel, le document rapporte que les travaux de construction et de parachèvement mécaniques sont pratiquement terminés et que la mise en service est en cours. Il renseigne également que le départ du navire du chantier naval est prévu en milieu d'année 2023.

Le rapport de Kosmos souligne que le chantier du Hub central est d’ores et déjà terminé et que le passage aux opérations est prévu pour fin deuxième trimestre 2023.

Outre GTA, l’entrée en service du champ pétrolier de Sangomar, situé à 100 % dans les eaux sénégalaises, se rapproche à grands pas aussi. Au 1er juillet dernier, ce projet était achevé à 63 % pour une mise en production attendue au quatrième trimestre 2023. Sangomar, d’un coût proche de cinq milliards de dollars, est détenu à 82 % par le groupe australien Woodside et 18 % par Petrosen.

Dans le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) 2023-2025 du ministère des Finances et du Budget, les prévisions annoncent des recettes de l’exploitation du gaz et du pétrole pour le Trésor public sénégalais évaluées à près de 887 milliards F CFA. En combinant les projets Grand Tortue Ahmeyim (GTA) et Sangomar, sur la période triennale, les recettes tablent sur un montant global de 887,68 milliards F CFA réparti comme suit : pour la première année d'exploitation 2023, les recettes sont estimées à 59,16 milliards F CFA ; 327,28 milliards F CFA pour 2024 et 501,24 milliards F CFA pour 2025.

