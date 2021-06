L’Institut Pasteur de Dakar va bénéficier d’un financement d’un montant de 20 millions d’euros, soit plus de 13 milliards de francs CFA, pour la production de vaccins anti-Covid. Le protocole d’accord, entre la Sénégal et l’Allemagne, a été signé hier.

Le ministre de la Coopération et du Développement d’Allemagne a annoncé un soutien de 20 millions de dollars, soit 13,12 milliards de francs CFA, à l’Institut Pasteur de Dakar, pour la production de vaccins anti-Covid. Il a fait cette déclaration hier, lors de la signature d’un protocole d’accord entre l’Etat du Sénégal et la République fédérale d’Allemagne.

En phase avec l’Union africaine, le Sénégal est choisi, selon le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, comme partenaire stratégique, dans le cadre de cette initiative majeure de production de vaccins anti-Covid, mais également de création d’infrastructures qui vont permettre à l’Afrique d’être autonome, dans le futur, pour lutter contre ce genre de pandémie. Amadou Hott a souligné que l’Institut Pasteur, homologué par l’Organisation mondiale santé (OMS) pour la production de vaccins contre la fièvre jaune, a fait un travail monumental.

D’après lui, ‘’la stratégie très cohérente qu’a proposée l’Institut Pasteur, est soutenue par tous nos partenaires au développement’’. C’est une subvention permettant ‘’de produire des vaccins moins chers au Sénégal, mais également en Afrique’’, dit-il. Cela constitue, pour lui, un signal fort à toute la communauté des acteurs du développement qui interviennent en Afrique et en particulier au Sénégal, mais également un signal ‘’aux partenaires de l’Institut Pasteur qui voient, à travers cet appui de l’Allemagne, une sorte de validation de ce projet très important’’.

Ce projet a été soutenu en premier par le président Macky Sall pour la réussite de celle-ci, d’après M. Hott et ‘’le gouvernement travail sans relâche avec l’Institut Pasteur, avec tous les partenaires au développement, pour que les ressources dont l’institut a besoin soient disponibles très rapidement’’.

Il convient de noter que la coopération entre le Sénégal et l’Allemagne a été renouvelée pour la troisième fois, selon Gerd Muller, qui estime que ‘’le Sénégal est sur le chemin de la réussite et connait une évolution économique’’. ‘’En 2020, nous avons accordé un soutien spécial au Sénégal, afin de permettre au pays de surmonter les enjeux liés à la Covid et cela a continué en 2021, avec un montant de 130 millions d’euros (85,3 milliards de francs CFA) pour régler les questions de formation, le soutien aux jeunes, l’industrie, etc.’’, a affirmé M. Muller.

ARAME FALL NDAO (STAGIAIRE)