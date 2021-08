Dans la cadre du programme ‘’Xëyu Ndaw Ñi’’, le ministère de l’Environnement et du Développement durable a démarré le recrutement de 10 000 jeunes, mercredi dernier. Un quota issu des 65 000 emplois promis par le président Macky Sall, lors du Conseil présidentiel de la jeunesse, en avril 2021. ‘’Ces recrutements sont une bouffée d’oxygène pour les structures du Medd qui sont confrontées à un déficit criard de ressources humaines pour l’exécution correcte de leurs missions. Depuis un certain temps, nous avons démarré le processus qui se veut inclusif.

Le chef de l’Etat nous a donné des instructions précises pour que ces emplois soient territorialisés, c’est-à-dire que des quotas soient affectés aux régions, aux départements, mais également à toutes les communes du Sénégal. Nous avons commencé par une inscription sur une plateforme ouverte à cet effet. Une fois bouclées, elles ont été transmises à l’ensemble des gouverneurs qui les ont transmises à leur tour à l’ensemble des préfets de département. Et ceux-ci devaient organiser, avec les commissions départementales, la sélection à travers les listes qui ont été envoyées’’, a détaillé le ministre Abdou Karim Sall.

Sur les 46 départements, 33 ont envoyés leurs listes sélectionnées à partir des commissions installées dans chaque département du Sénégal. Mercredi, le processus a démarré avec la signature de contrats de jeunes des régions de Dakar (Pikine, Guédiawaye), Matam et Kaolack. Dans les prochains jours, les autres localités du Sénégal devraient accueillir les autorités du ministère pour de nouvelles signatures de contrat. Après une phase test de deux ans, les nouvelles recrues bénéficieront d’un contrat à durée indéterminée, si elles ont été assidues au travail. Le quota est réparti entre l’Agence nationale de la reforestation et de la grande muraille verte pour 7 000 emplois, la Direction des eaux et forêts, chasse et conservation pour 2 000 emplois et 1 000 emplois du côté de la Direction de l’environnement et des établissements classés.

Les nouvelles recrues devront, entre autres, soutenir les efforts de reboisement et les collectivités locales dans la gestion de l’environnement.

E M FAYE