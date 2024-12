Programme Pacasen à Touba

Le Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (Pacasen), dans la ville sainte de Touba, a permis de faire des réalisations à fort impact social dans des secteurs stratégiques comme l’éducation, la santé et l’électricité. L’annonce est du responsable de la cellule de communication de l’Agence de développement municipal (ADM). El Hadj Alassane Diallo effectuait une visite de terrain dans le cadre de la tournée d’information et de communication du Pacasen.

‘’Les investissements réalisés à Touba ont un fort impact social dans la commune. Et les populations bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction des importantes réalisations effectuées dans cette commune située dans le département de Mbacké, notamment la construction de postes de santé et dans plusieurs autres secteurs comme l’éducation, la voirie urbaine et l’éclairage public.

J’estime que la ville de Touba est un bon élève dans le cadre de la mise en œuvre du programme”, a-t-il déclaré, ajoutant que “les autorités gouvernementales, de concert avec les partenaires financiers, ont décidé de prolonger le Pacasen de deux ans, pour permettre à des communes comme Touba de continuer à investir dans des secteurs à fort impact social”. Le PACASEN, dont la première phase a touché 124 communes pour une enveloppe de 130 milliards de francs CFA, va bénéficier, avec cette prolongation, d'un budget additionnel de 70 milliards de francs CFA et une orientation pour des projets de lutte contre les changements climatiques.

...Pour sa part, le maire de Touba a magnifié les réalisations effectuées dans sa commune par le Pacasen. Pour Abdou Lahad Ka, depuis le début du programme, la commune de Touba a bénéficié d’une enveloppe de plus de six milliards de francs CFA. Ce qui a permis, selon lui, de faire de nombreuses réalisations, notamment la construction de plusieurs routes qui ont contribué considérablement au désenclavement de certains villages périphériques.

D’après lui, le Pacasen a permis de construire huit postes de santé et 44 salles de classe équipées dans la commune. ’’Nous avons également, grâce à ce programme, renforcé et modernisé l’éclairage public sur un linéaire de plus de 15 km’’, a-t-il ajouté, non sans oublier de souligner l’extension du réseau électrique dans des villages comme Touba Ndiligui et Kéré Ndao.