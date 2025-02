Programme Wawi

La capitale sénégalaise a accueilli hier le lancement du programme West African Women Initiative (Wawi), fruit d’une collaboration entre Invest for Jobs Civ/Seng et la Fondation Sephis. Après un immense succès en Côte d’Ivoire, avec 1,300 milliard F CFA déjà accordés en prêts aux femmes entrepreneures, Wawi se déploie au Sénégal pour amplifier l’impact en faveur des femmes entrepreneures.

Ce programme, selon un communiqué, représente un passage à échelle de Women and Finance, passant d’une initiative nationale à une dynamique régionale couvrant désormais la Côte d’Ivoire et le Sénégal. ‘’Avec Wawi, les femmes entrepreneures du Sénégal et de la Côte d’Ivoire bénéficient d’un accès privilégié à un réseau structuré de banques, de microfinances et de fonds

d’investissement leur permettant d’identifier leurs réels besoins et de structurer leur croissance. Sur une période de 14 mois, Wawi ambitionne de renforcer les capacités financières et

managériales de 400 femmes entrepreneures (250 en Côte d’Ivoire et 150 au Sénégal), avec une mobilisation exceptionnelle de quatre milliards de francs CFA en lignes de crédit dédiées. Hormis l'accès au financement, les femmes entrepreneures bénéficieront d’une assistance technique sur leur identité visuelle afin de renforcer leur visibilité, mais également favoriser l'accès à de nouveaux marchés. L’un des objectifs du programme est de favoriser la création de 550 nouveaux emplois et améliorer les conditions de travail de 400 emplois existants à travers ce programme’’ a indiqué le document.