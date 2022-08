Dans le cadre du Programme de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes, 10 projets ont été sélectionnés et financés à hauteur de 19,6 millions F CFA.

Le ministre de la Jeunesse a présidé hier une cérémonie de remise de chèques, conjointement organisée, dans le cadre du Programme de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes (PPEJ), par le Ministère de la Jeunesse et la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie (CONFEJES). Néné Fatoumata Tall a salué l’initiative de la CONFEJES de mettre en place le PPEJ et souligné qu’il s’agit d’une réponse pertinente aux préoccupations qui sont à la base de l’institution de la journée internationale de la jeunesse. Ainsi, la cérémonie d’hier leur offrait l’occasion de revenir sur la sensibilisation et la nécessaire solidarité intergénérationnelle pour asseoir des solutions durablement appropriées.

Cette année 2022, renseigne-t-elle, le comité technique de sélection et d’orientation du PPEJ a encore validé les 10 projets soumis par le Sénégal, pour une somme globale d’un peu plus de 19,6 millions FCFA et devant générer 30 nouveaux emplois sur le marché du travail.

En outre, elle a confié que le gouvernement du Sénégal, à travers son département, magnifie le Programme de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes, qui a permis de créer 97 entreprises et 365 emplois dont 176 garçons et 189 filles, pour un investissement de plus de 158 millions de FCFA. Elle a exhorté, à nouveau, les bénéficiaires à un bon usage de ces financements et avoir conscience qu’ils doivent assumer un leadership exemplaire dans la gestion de leurs entreprises respectives.

Le PPEJ est un programme de formation en entreprenariat et de financement de projets productifs. Il a été mis en place en 2016 par la CONFEJES, en vue d’apporter sa contribution à la prise en charge de la question de l’émancipation socio-économique des jeunes de ses pays membres. Les candidats aux sessions de formation et aux financements du PPEJ sont des jeunes âgés entre 16 à 30 ans scolarisés, déscolarisés ou non scolarisés, diplômés ou non diplômés, ressortissants de l'un des pays membres de la CONFEJES et ayant suivi préalablement une formation à la création d’entreprise et à l'entrepreneuriat.

Selon le ministre, il constitue une illustration parfaite de la CONFEJES, dans sa permanente disponibilité à apporter sa contribution aux efforts constants des différents Etats et Gouvernements membres, en matière d’élaboration et de mise en œuvre d’instruments de promotion de la jeunesse. ‘’Manifestement, les jeunes sont souvent confrontés à des obstacles liés à l'âge dans diverses sphères de leur vie, notamment l'emploi, la santé, la prise de décision, la participation politique, etc. Ces récurrents écueils freinent leur épanouissement et constituent des obstacles dirimants pour l’atteinte de leur plein potentiel. Fort heureusement, nous pouvons toujours compter sur la franche collaboration de la CONFEJES pour renforcer, avec les mouvements de jeunesse, la solidarité intergénérationnelle et développer des synergies susceptibles de nous aider à lever ces différentes contraintes. Visiblement, réussir le passage du témoin intergénérationnel requiert une attention accrue aux réponses à apporter aux besoins d’épanouissement multiformes de la jeunesse. Les plus prégnants de ces besoins impératifs constituent l’employabilité et l’insertion socioéconomique des jeunes’’, a confié la ministre.

CHEIKH THIAM