Dans le cadre de la célébration du grand Magal de Touba, le Programme de modernisation des Villes (Promovilles) a tenu à apporter sa modeste contribution, en mettant à la disposition des autorités religieuses une importante quantité de bouteilles d’eau minérale, des bouilloires et des nattes de prière.

Parallèlement, des activités de porte-à-porte sont organisées pour la distribution de kits aux populations. Pour rappel, Promovilles est en train de réaliser, pour la commune de Touba, la rocade ou ‘’Route des 30 m’’ qui fait 12,6 km de voirie neuve, assainie, éclairée et aménagée. C’est une route avec des trottoirs, qui intègre l’assainissement, l’éclairage public et l’aménagement paysager. Les travaux sont à un état très avancé : 6 km de routes avec trottoirs et réseaux d’assainissement ont déjà été réalisés et ouverts à la circulation.

A terme, cette voirie va favoriser une nette amélioration du cadre de vie des populations riveraines et une accessibilité plus facile en toute saison et en toute heure des huit quartiers concernés (Khayra, Darou Miname, Darou Khoudouss, Guédé, Gouy Mbinde, Ndamatou (Garage Daara Djoloff), Nguélémou, Keur Niang et Gare Bou Mag). En recevant la délégation de Promovilles conduite par sa coordonnatrice générale, Serigne Bassirou Mbacké a déploré la lenteur des travaux exécutés sur la route dénommée ‘’30’’. Il a demandé à la coordonnatrice d’ordonner à ses équipes de dégager les engins qui s’y trouvent, en vue de faciliter l’accessibilité aux fidèles qui doivent venir faire leur ziar, surtout que l’endroit est habité par beaucoup de dignitaires mourides.